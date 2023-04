Los ucranianos en Navarra, sorprendidos por el supuesto fraude de un exlegionario

Juan Manuel Lucena Carmona, un supuesto exlegionario español que ha combatido en el ejército ucraniano, haya aparecido en algunos medios de comunicación esta semana como un presunto defraudador del dinero que recaudaba para ayudar al país invadido por Rusia. Una investigación del periódico digital ‘El Español’ concluye que este hombre de 43 años, herido en Ucrania (perdió el pulgar de la mano derecha y permaneció en coma) y convertido en un ‘héroe nacional’ tras la visita al hospital del presidente Volodimir Zelenski, se ha quedado con 7.000 euros que le donaron españoles y ucranianos para comprar material de ayuda humanitaria. Lucena impartió dos conferencias en Pamplona el pasado 20 de marzo invitado por este conjunto de asociaciones, en el marco de una semana cultural y de sensibilización sobre el país. Muy sorprendidos. Así se han quedado los ucranianos que viven en Navarra y que forman el clúster de asociaciones SOS Ucrania tras conocer una noticia desagradable. La de que, unque ha combatido en el ejército ucraniano, haya aparecido en algunos medios de comunicación esta semana como un presunto defraudador del dinero que recaudaba para ayudar al país invadido por Rusia. Una investigación del periódico digital ‘El Español’ concluye que este hombre de 43 años, herido en Ucrania (perdió el pulgar de la mano derecha y permaneció en coma) y convertido en un ‘héroe nacional’ tras la visita al hospital del presidente, se ha quedado con 7.000 euros que le donaron españoles y ucranianos para comprar material de ayuda humanitaria. Lucena impartió dos conferencias en Pamplona el pasado 20 de marzo invitado por este conjunto de asociaciones, en el marco de una semana cultural y de sensibilización sobre el país.

La presidenta del Clúster SOS Ucrania, Lili Shishovska, asegura que ellos contactaron con él a través de Instagram y le invitaron a compartir su testimonio porque les parecía “muy interesante”. “No nos pidió nada de dinero y después de una de las conferencias que terminó de noche, no quiso que le pagáramos una habitación de hotel para dormir. Nos hemos quedado muy sorprendidos”. Lucena, con más de 30.000 seguidores en Instagram y conocido por sus intervenciones en algunos medios de comunicación, como el programa de Risto Mejide en Cuatro, regresó a España el pasado febrero. Desde entonces ha recibido algunos homenajes, como el del Ayuntamiento de Burgos, y relatado su historia en Ucrania, desde que viajó allí como voluntario a finales marzo de 2022, un mes después de la invasión de Rusia. Según la investigación de ‘El Español’, este supuesto exlegionario podría haberse embolsado unos 7.000 euros que supuestamente invirtió para comprar uniformes militares, drones, vehículos 4x4, tras una estafa masiva. Algunos de sus compañeros en el ejército ucraniano, según dicha investigación periodística, reconocieron que “solo les dio problemas” y que sufrieron un bombardeo después de que él subiera fotos de su posición en Internet.

“A nosotros no nos dio mala espina. Al revés. Nos contó que no recibe dinero por sus intervenciones en televisión”, subraya Lili Shishovska. “Es una noticia muy triste y no creemos que sea culpable, aunque ya está en el punto de mira de que es malísimo”.

Un ‘héroe’ herido en combate, famoso por la visita de Zelenski

Juan Manuel Lucena Carmona, conocido como ‘Juan, el legionario’, viajó a Ucrania como voluntario en marzo de 2022 tras ver en televisión “a niños con pañales que cruzaban la frontera”.

Supuesto combatiente en el ejército ucraniano, fue herido el pasado verano y una foto con el presidente Volodimir Zelenski en el hospital le llevó a la fama y al punto de mira para los rusos. Hace dos meses, regresó a España. Con más de 30.000 seguidores en Instagram, se ha hecho famoso por sus intervenciones en programas de televisión, como el de Risto Mejide en Cuatro. El 20 de marzo impartió dos conferencias en Pamplona, invitado por el Clúster SOS Ucrania, en el marco de una semana de sensibilización.