Haltia Capital: profesionalidad y transparencia

Haltia Capital es una firma navarra de servicios de inversión fundada en 2013, que en los últimos años ha afrontado un complejo proceso de transformación en Agencia de Valores culminado en septiembre de 2019 con su inscripción en el Registro de Entidades de CNMV. Haltia Capital cuenta hoy con ocho profesionales, y presta servicios de asesoramiento y gestión de carteras a, la mayor parte familias de Navarra y Madrid, convirtiéndose en la primera Agencia de Valores navarra por facturación y beneficios. Por otro lado, Haltia Capital presta también servicios de asesoramiento corporativo a empresas, principalmente en procesos de adquisición y venta de compañías.

Comencemos haciendo balance de 2022...

2022 tuvo como gran reto la difícil misión de afrontar la salida de la pandemia. El mundo estuvo paralizado prácticamente medio año. Incluso plazas asiáticas como China, que es el gran productor mundial, tuvo todas las cadenas de suministros paradas durante 9 meses. Eso provocó que en la reapertura y en la recuperación económica hubiera muchos problemas de abastecimientos y se desencadenaran unos problemas de cuello de botella, de falta de suministros, que han producido una paralización del resto de economías muy dependientes del producto que venía de allá.

Y una gran subida de precios...

Claro, como consecuencia de la reapertura económica se produjo un incremento muy importante de la demanda y una escasez de la oferta y por tanto subieron los precios y apareció la temida y olvidada inflación. Una inflación que a priori pensábamos que era coyuntural, que era transitoria como consecuencia de esta salida de la pandemia, pero que al final se ha ido enquistando a lo largo del tiempo por factores añadidos como la guerra de Ucrania que produjo un incremento en los precios de energía brutal y eso ha llevado a que la inflación se haya situado por encima de niveles que no habíamos visto en décadas, entre el 8% y el 10% tanto en Europa como en EEUU.

¿Y en qué se ha traducido esto?

Pues en esta situación lo que han tenido que hacer los bancos centrales, tanto el Banco Central Europeo, como el de Inglaterra y, sobre todo, la Reserva Federal, ha sido actuar de forma muy agresiva subiendo los tipos de interés a una velocidad que no se había visto en la historia. En apenas un año, en Estados Unidos, por ejemplo, hemos pasado de tipos de interés 0 a tipos de interés del 5% con todas las consecuencias que ha tenido en los mercados. 2022 ha sido especialmente difícil para los mercados de Renta Fija. Al final los precios de los activos de Renta Fija se comportan de forma inversa a los tipos de interés, entonces esa subida tan agresiva en los tipos de interés ha provocado que todos los activos de Renta Fija que estaban emitidos a unos tipos de interés mucho más bajos, al 0% o 1%, hayan tenido una caída en precio muy fuerte. En conclusión, ha sido un año en el que ha habido un desplome generalizado de las bolsas del orden del 20% para Estados Unidos, y en torno al 15 % para Europa, pero también con caídas en la Renta Fija de entre el 15% y el 20%.

Este 2022 ha puesto pues en valor la importancia de una buena gestión profesional diversificada y, sobre todo, independiente como la de Haltia Capital.

Este año, más que nunca se ha puesto en evidenciase que de una gestión independiente a una que no lo es puede haber una diferencia de rentabilidad importante. Por eso la independencia, junto con la profesionalidad y la transparencia, son sin duda una de nuestras señas de identidad. Creemos, además, que, en este momento, más si cabe, son valores irrenunciables de nuestro modelo de servicio. No tener producto propio que comercializar ni estar sujeto a ninguna situación de conflicto de interés y el hecho de que el cliente conozca de forma explícita el coste de los servicios que le prestamos nos da una ventaja comparativa fundamental frente a otras entidades que prestan servicios de inversión. Sólo nos debemos al cliente y, por tanto, trabajamos exclusivamente en su interés. Nuestra libertad de actuación tan solo viene lógicamente limitada por el marco normativo en el que tenemos que desarrollar nuestra actividad, que es complejo, pero reporta una gran seguridad y protección al cliente.

La confianza de sus clientes ha sido siempre una de las claves

En este año histórico en lo negativo una vez más se ha vuelto a poner a prueba la templanza de los clientes y, como en ocasiones anteriores, nos han lanzado un mensaje de confianza plena en nuestro criterio y profesionalidad. El inversor de medio y largo plazo entiende que hay momentos de gran volatilidad y sabe gestionarlos. Su tranquilidad radica en tener carteras convenientemente diversificadas, acordes a su perfil de riesgo y a sus circunstancias, en contar con las mejores gestoras del mundo invirtiendo su dinero en las empresas referentes de los sectores de futuro y en entender que el tiempo, y no la ansiedad o el pánico, es el mejor aliado de los buenos negocios. Y todo ello, además, contando con el equipo de profesionales de Haltia Capital que vela porque todo ello suceda. Aspiramos a que cuando esto pase, que lo hará, nuestros clientes vean de nuevo recompensada su confianza en nosotros. Ese es nuestro objetivo. Para ello trabajamos.

¿Y en qué momento económico nos encontramos?

Terminado 2022, empezamos a pensar que el problema de la inflación ha tocado techo. De hecho ya hemos visto las últimas lecturas de inflación tanto en EEUU como en Europa descendiendo a una velocidad importante, lo que nos hace estar muy esperanzados de que los tipos de interés si no han tocado techo ya, están muy cerca de hacerlo. Así que todo hace indicar que a partir de ahora se va a producir una estabilización en los tipos de interés. Incluso el mercado ya está pensando en bajadas de tipos de Interés seguramente para la segunda parte del ejercicio.

Es un mensaje tranquilizador...

Bueno, ahora hay que ser conscientes de que vienen curvas en términos económicos. Seguramente esta situación de tipos de interés y de inflación va a provocar una recesión que puede ser más o menos intensa. El debate hoy es si va a haber un aterrizaje suave o una recesión algo más profunda para los próximos trimestres. Pero bueno, el mercado siempre mira a 12 meses vista y está pensando ya en que se van a empezar a bajar los tipos de interés y en que la economía quizá no caiga tanto como se podía pensar hace dos o tres meses.

El principio del año fue duro, económicamente hablando

Vino sacudido por un par de eventos inesperados por la violencia. A posteriori, una vez analizado lo que ha pasado, era lógico. Y ha sido, por un lado la caída de algún banco regional en EEUU. Lo que ha hecho la gran banca ha sido no retribuir los depósitos, al final no estaban pagando la liquidez que había en cuentas, y lo que han hecho muchos clientes, muchas empresas en Estados Unidos, ha sido: “Mi alternativa es comprar Letras del Tesoro a un año al 5% con lo cual voy a retirar la liquidez no remunerada para obtener rentabilidad ”. Algunos bancos se han visto obligados a devolver ese dinero y ha habido muchos problemas de liquidez porque han tenido que vender una cartera de bonos que había caído mucho y que no la tenían contabilizada el año pasado, y eso ha llevado a la quiebra de algún banco en EEUU.

¿Y en Europa?

En este contexto de debilidad bancaria se ha producido también otro evento en Europa y ha sido la caída de Credit Suisse que era un banco que ya venía con unos problemas, sobre todo de gestión, en los últimos años con una decisiones estratégicas muy malas y precisamente en este momento de debilidad el mercado también le ha castigado. Ha habido muchos reembolsos y al final el Banco Nacional Suizo le ha obligado a su gran competidor que es UBS a comprarlo, y además en unas condiciones que han hecho mucho daño al mercado porque sobre todo hay una parte de capital que emiten los bancos, que son los bonos convertibles, que se llaman Cocos, bonos AT1, que en ese proceso de compra han sido valorados a 0 lo que ha provocado una pérdida de 17 mil millones de euros a todos los tenedores de estos bonos de Credit Suisse. Han cambiado la ley en un fin de semana y sobre todo ha hecho mucho daño en la inseguridad jurídica. A los accionistas les han retribuido con un 70% menos pero con acciones de UBS, sin embargo los tenedores de bonos, de ese tipo de bonos, han perdido toda su inversión. El efecto contagio eso ha provocado una caída muy potente en el resto de bancos, de cerca del 15% -20% sobre todo en marzo. La situación ya parece más calmada. El Banco Central Europeo, por su parte, ha dicho que eso no va a ocurrir en los bancos que estén bajo su paraguas y ha tranquilizado al mercado pero desde luego, existe mucha volatilidad. No salimos de un susto y ya entramos en otro.

¿Y qué aconsejan?

En términos de decisiones de inversión, que es un poco donde estamos, pensamos que se está produciendo una oportunidad histórica en inversión en Renta Fija. Vamos a tener emisiones entre el 4% y el 6 % para muchos bonos de alta calidad crediticia que van a producir unas rentabilidades en una parte de la cartera, que durante los últimos 7-8 años no se habían producido porque teníamos tipos de interés al 0% . Ahora ya con tipos de interés al 4-5% la parte conservadora sí que va a empezar a pagar.

LOS EXPERTOS DE HALTIA CAPITAL

Miguel Arlabán



Consejero Delegado. MLitt. Economics&Politics (St. Andrews University) y Licenciado en CC. Económicas y Empresariales (Universidad de Navarra). Inició su carrera en Arthur Andersen y ha sido Director General Económico- Financiero de Acciona, S.A., y anteriormente de Energía Hidroeléctrica de Navarra, S.A. (EHN). Ha servido como miembro del Consejo de Administración en compañías como Bestinver; Bodegas Barceló, Transmediterránea o Mémora, entre otras.

Goñi

Álvaro Bañón



Director de Desarrollo de Negocio. Máster en Mercados Financieros (Universidad CEU San Pablo) y Licenciado en CC. Económicas y Empresariales (Universidad de Navarra). Profesor asociado de Finanzas en Universidad de Navarra y UPNA. Ha desempeñado como Director de Instituciones de Caja Navarra y Director de Desarrollo Corporativo de Corporación Caja Navarra. Ha servido como Presidente del Consejo de Administración de Grupo La Información (Diario de Navarra) y como Consejero en diversas compañías como Tutti Pasta o Just in Mind.

Javier Martínez



Director de Cumplimiento Normativo y Asesoramiento Corporativo. Programa de Gestión Directiva (ESCP Business School) y Licenciado en CC. Económicas y Empresariales (Universidad de Navarra). Profesor asociado de Finanzas en Universidad de Navarra y UPNA. Inició su carrera en Arthur Andersen y ha desempeñado en diferentes cargos directivos en empresas como Arcelor, Grupo Amma o Corporación Caja Navarra. Ha servido como Presidente del Consejo de Administración de Autovía del Camino y Grupo Amma y como Consejero en diversas compañías como Aguacanal, CIMA o 3P Biopharmaceuticals.

