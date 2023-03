Parapentista rescatado en Monjardín: "Pegué con el pie en un árbol y me desestabilicé"

La tarde del miércoles era espléndida para volar, relata Javier Pérez Sánchez, vecino de Beriáin de 47 años. Junto a otro amigo, desplegaron sus parapentes en lo alto del castillo de Monjardín. Cuando iba a lanzarse, Pérez paró porque se le había girado la vela y salió unos minutos después. Así, el vuelo iba gafado desde antes de comenzar y la trayectoria así lo confirmó. "Me despisté un momento y toqué con el pie la copa de un árbol, lo que hizo que me desestabilizara". Chocó con la vela y terminó con ella enmarañada entre las ramas de un árbol.

Él no resultó herido, afirma. "Yo ahí no me hice ni un arañazo. Todo lo más, después, cuando estuve soltando la vela". Y es que este parapentista con 2,5 años de experiencia en este deporte se vio atrapado entre la copa de los árboles. Él pudo soltarse de la silla y bajar al suelo sin mayor problema, pero temió por la vela, muy enganchada al follaje. En esa tarea pronto recibió ayuda.

Se interesaron por él unos excursionistas que habían subido al castillo, que mostraron su ubicación a una patrulla de la Guardia Civil que había visto su maniobra imprevista desde la autovía . "Los guardias civiles nos vieron desde la carretera a un parapentista que volaba y a otro que quedaba atrapado en un árbol y se acercaron al lugar". Tras comprobar que Javier Pérez no estaba herido, procedieron a ayudarle en el rescate de su parapente. Durante aproximadamente una hora y media, hasta 6 agentes le ayudaron a desenganchar la vela de las ramas. "Se pegaron un buen curro y finalmente conseguimos liberarla sin romperla. Les quedé muy agradecido", señala.