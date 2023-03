Un despertar de regalo para Anfas

comenzó con Bruno Sáinz de Murieta. De 15 años y con Síndrome de Down , es hijo de Gustavo Sáinz de Murieta, uno de los amigos con los que Rubén Istúriz, vecino de Despertar', la canción cuyos derechos ha cedido a Anfas para que los beneficios que genere se destinen a la asociación navarra en favor de personas con discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo y sus familias. A 190 ayudaron el año pasado. Bruno presentó este jueves 30 de marzo la canción junto a Marcos Beriáin, Itxaso Guilabert, Haizea Santiago y Telmo Serrano. Todo. De 15 años y con, es hijo de, uno de los amigos con los que, vecino de Mutilva , comparte su afición por la música. Por ayudarle a él y a sus compañeros en Anfas , se animó a escribir ', la canción cuyos derechos ha cedido a Anfas para que los beneficios que genere se destinen a la asociación navarra en favor de personas con discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo y sus familias. A 190 ayudaron el año pasado. Bruno presentó este jueves 30 de marzo la canción junto a

Los cinco y Elena han participado como actores y músicos ocasionales en el vídeo de la canción, disponible en Youtube . Se presentó un acto en el ayuntamiento de Aranguren, que desde hace años es una de las entidades que realiza aportaciones económicas para su actividad, según recordó el alcalde, Manuel Romero.

La de 'Despertar' es una historia de casualidades, solidaridad, generosidad y amistad. Un proyecto al que se han ido sumando amigos, músicos profesionales como Kutxi Romero y Kolibrí, del grupo Marea, e Iker Piedrafita, de Dikers, que hasta dejó su casa para la grabación. Un trabajo en el que se ha puesto corazón, horas y que ha generado algún quebradero de cabeza. Un proyecto que han ido engrasando, sin saberlo, las personas con discapacidad a las que se dirigirán los beneficios que aporte. Lo contaba Rubén Istúriz, que trabaja en la gasolinera del pamplonés barrio de Iturrama, en la que una de las camionetas de Anfas reposta.

Su vinculación con la música es como aficionado. De hecho, no participa en ningún grupo. “No tengo tiempo para nada con el trabajo, pero al comentarme Gustavo me lancé porque era por su hijo con Síndrome de Down.Lo cierto es que no he tenido relación directa con la discapacidad, pero siempre he sido sensible. Y me salió la canción. Que va sobre amor y desamor, pero que también puede adaptarse a sus historias”, empezó el relato.

El engranaje lo pusieron las personas con discapacidad. “Siempre surgen contratiempos, cosas que no salen. Y al pedir ayuda o recurrir a algunas personas al final habían trabajado con personas con Síndrome de Down o tenían familiares. Luego estaban los músicos, que son muy grandes, pero todavía mejores personas. Y han ayudado. Y cuando más saturado estaba, me iba encontrando yo y pNesaba: “claro que lo voy a hacer, por Bruno y por ellos”. Bruno y los demás contaron su relación con Anfas, donde participan en programas de ocio y tiempo libre o deporte. “Me cambió la vida porque no tenía amigos y ahora sí”, mostró Itxaso Guilabert la importancia de la labor de la asociación.