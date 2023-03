Más de 20.000 navarros tendrán que aportar más a las pensiones

Los salarios más altos cotizarán más con la nueva reforma de las pensiones, pactada por el Gobierno con la Unión Europea y los sindicatos UGT y CC OO, pero no así con la patronal. La reforma contempla algunas medidas destinadas a inyectar un mayor flujo de ingresos a la maltrecha cartera de las pensiones. En esa búsqueda de financiación, los sueldos elevados se verán gravados por dos vías. Una, porque a partir de 2024 se eleva la base máxima de cotización (el referente económico sobre el que se aplican los pagos a la Seguridad Social: contingencias comunes, contingencias profesionales, desempleo, etc). Esta base de cotización tiene un tope, de manera que un trabajador, gane lo que gane, como máximo, cotiza por 4.495 euros al mes durante este 2023 (4.139 euros en 2022). Y dos, porque se aplica una cuota de solidaridad para todo el dinero que se cobre por encima de ese tope, que comenzará con un 1% en 2025 y se irá incrementando hasta alcanzar el 6% en el 2045 (durante 20 años). Esta cuota será aplicable solamente sobre la parte del salario que hasta ahora no cotizaba.

EN TORNO AL 7,5% DE LOS COTIZANTES

¿A cuántos navarros afectarán estas medidas? Actualmente, la base máxima de cotización (4.495 euros al mes o 149,85 euros diarios) se corresponde con un salario de unos 54.000 euros brutos al año, de manera que las dos medidas citadas alcanzan a todos los asalariados que cobran ese salario o por encima. Según los cálculos del Ministerio de Inclusión, en España los cotizantes afectados rondan el 7,5%. En la Comunidad foral, el Instituto de Estadística de Navarra remite a la Encuesta Anual de Estructura Salarial, de donde se extrae que el porcentaje de asalariados con salario bruto anual superior a 54.000 euros en 2020 (último dato disponible) era el 6,04% de todos los cotizantes; en 2019 se situaba en el 5,39% de los afiliados y en 2018, el 4,58%. Teniendo en cuanta ambas fuentes, que en Navarra los salarios son más altos que la media nacional y que el número de cotizantes se aproxima a los 300.000 se estima que el número de afectados superará los 20.000 asalariados.

Será a partir de 2024 cuando los 20.000 navarros deberán pagar más para sufragar la bolsa de las pensiones. Según la reforma del ministro Escrivá la base máxima aumentará el IPC más una cuantía fija de 1,2 puntos. Por su parte, las pensiones máximas se revalorizarán con el IPC más un incremento adicional de 0,115 porcentuales acumulativos cada año desde 2025 hasta 2050, compensando así la mayor carga que supondrá para algunos trabajadores el incremento de la cotización. A partir de 2050 y hasta 2065 habrá incrementos adicionales de la pensión inicial en ese período.

HERCE “SUBEN LAS BASES MÁS QUE LA INFLACIÓN"

El doctor en economía, socio de la consultora LoRIS, especializada en longevidad y pensiones, José Antonio Herce, afirma que “realmente” las bases de cotización “no se destopan”, como se ha dicho popularmente. “Realmente las bases se actualizan y esto ya se hace todos los años pero ahora será con la inflación más 1,2 puntos. Esto significa que los asalariados de salarios más elevados van a ir pagando cuotas proporcionales por bases crecientes por encima de la inflación”, apunta.

Herce detalla que también se actualizará la pensión máxima (3.059 euros en 2023) pero se hace por debajo de lo que crece la base máxima, lo que impedirá que estos asalariados puedan obtener el equivalente actuarial que les correspondería, disminuyendo la contributividad del sistema, desde luego para estos trabajadores”. “En cualquier caso, la relación entre la pensión máxima y la base máxima descenderá reforzando la tendencia del pasado reciente y no tan reciente”, agrega.

Este experto comprende el malestar de la patronal porque lo que se ha dado en llamar cuota de solidaridad “incrementa el coste laboral de las empresas y desincentiva la contratación de talento por lo que perjudica a la contratación y a los salarios futuros”.

CEN “PONE EN PELIGRO LA CREACIÓN DE EMPLEO"

Carlos Fernández Valdivielso, secretario general de la Confederación Empresarial Navarra (CEN), afirma que la organización de la patronal navarra considera que el sostenimiento del sistema se “hace recaer la reforma en los trabajadores y las empresas mediante una subida generalizada de cotizaciones que mermará los salarios de todos los trabajadores e incrementará los costes laborales poniendo en peligro la creación de empleo”.

Una reforma “ de tanta importancia”, para las organizaciones empresariales, debería haberse planteado “desde el debate y diálogo social, escuchando la voz de los empresarios y acompañada del análisis de impacto que llevan reclamando los interlocutores sociales desde el pasado verano”.

La reforma, tal y como está planteada, según la CEN, mermará la competitividad de las empresas y tendrá mayor impacto en las pequeñas empresas y autónomos, que son la mayoría del tejido productivo de Navarra, con menor músculo financiero y con costes crecientes (energéticos, materias primas, financieros, alquileres, hipotecas, fiscales y salariales), con el consiguiente efecto negativo para la creación de empleo”.