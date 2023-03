Convocada una huelga los días 18, 19 y 20 de abril ante el "bloqueo" del convenio de residencias de Navarra

sindicatos ELA, UGT Y LAB han convocado tres jornadas de huelga consecutivas los días 18, 19 y 20 de abril ante la situación de "bloqueo" en la negociación sobre el primer Convenio del sector de Servicios de la Tercera Edad de Navarra. También han organizado una movilización el 29 de marzo a las 8.45 horas frente al Palacio de Navarra. Loshan convocadoante la situación dedel sector de Servicios de la Tercera Edad de Navarra. También han organizado unafrente al Palacio de Navarra.

Los tres sindicatos, que se han concentrado este viernes en Pamplona, han explicado que "desde que en mayo de 2021 comenzaron las negociaciones, los sindicatos ELA, UGT y LAB acordamos una propuesta conjunta", pero "a pesar de que hemos mantenido numerosas reuniones, a día de hoy las patronales nos han presentado propuestas de negociación insuficientes que no cumplen con los mínimos exigidos por los sindicatos".

Por su parte, "el Gobierno de Navarra, que es quien financia este sector a las entidades de gestión privada a través de las plazas concertadas y que tiene una responsabilidad pública, se ha alineado con la postura de la patronal".

"La dependencia es un sector estratégico, cada día más importante, por ello es necesario que las administraciones públicas asuman la responsabilidad de prestar unos servicios de calidad, protegiendo al sector de la dependencia de modelos empresariales incompatibles con un servicio tan esencial como es la atención a las personas mayores y dependientes Nuestras reivindicaciones son claras: que se negocien unas condiciones laborales dignas en el marco de un convenio colectivo para las más de 4.500 trabajadoras navarras repartidas en más de 70 centros de la Comunidad foral", han reivindicado en un comunicado.

Los sindicatos han defendido un convenio "que permita desarrollar a las plantillas un trabajo digno y que asegure una calidad del servicio para las personas usuarias de este sector de la tercera edad, un colectivo que requiere una atención y un cuidado especial".

"La última reunión que mantuvimos con patronales y Gobierno de Navarra fue el 26 de enero de 2023. En ese encuentro, las patronales nos trasladaron una propuesta que fue rechazada por todos los sindicatos presentes en la mesa de negociación, por lo que se emplazó a las patronales a que realizaran una propuesta que contemplara unas condiciones dignas para las trabajadoras del sector. Sin embargo, casi dos meses después de la ultima reunión, ni las patronales ni el Gobierno de Navarra han mostrado voluntad de dar respuesta a nuestras peticiones", han criticado.

A juicio de los sindicatos, "esto demuestra que tanto patronales como Gobierno de Navarra tienen nulo interés en dar solución real a este conflicto". "El convenio no puede esperar y no aceptaremos el bloqueo como respuesta. No podemos adaptarnos a los ritmos que marquen las patronales. Solo a través de tomar las calles, de mostrar nuestro hastío y enfado, podremos alcanzar un convenio digno", han apuntado.