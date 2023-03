La consejera de Derechos Sociales ha defendido en el Parlamento de Navarra la gestión que su departamento está haciendo de los fondos europeos destinados, principalmente, a proyectos de atención a la dependencia y la discapacidad, así como a la modernización de los servicios sociales, pese a que se están incumpliendo los plazos de ejecución previstos. Así lo recogen los informes de seguimiento y así lo han criticado desde Navarra Suma, grupo que había solicitado la presencia de la consejera en la cámara foral.

Estos fondos son, en concreto, 39,5 millones de euros que, mediante un convenio con el Ministerio de Derechos Sociales suscrito en julio de 2021, permiten a Navarra impulsar 11 proyectos. El de mayor envergadura, dotado con la mitad de esos casi 40 millones , está destinado a remodelar o impulsar la creación de centros sociosanitarios (residencias, centros de día, etc). Según ha detallado, se van a financiar 11 centros de día públicos en toda Navarra, así como la reforma de 20 residencias y de otros 7 centros propios del Gobierno foral. Otras de las líneas de actuación están encaminadas a implante la Historia Social Única, adaptar recursos residenciales y de día para menores, impulsar el acogimiento familiar mediante un plan de captación, reforzar los servicios sociales de base o desarrollar acciones en materia de accesibilidad, entre otras. Tal y como ha especificado Maeztu, estos 40 millones son solo una parte de todos los fondos europeos que maneja el departamento, y que ascienden a 100 millones.

EL 55 DEL DINERO, 'DISPUESTO'

El balance de la consejera ha sido positivo. “Se va cumpliendo con los hitos que marcan las instituciones europeas y el Gobierno de España”, ha dicho. En términos económicos, “de los 39,5 millones, ya hay dispuestos 21,7, es decir, el 55% del total”.

A Jorge Esparza (Navarra Suma), el discurso de Maeztu le ha parecido falto de “autocrítica y liderazgo”. “No me ha respondido por el motivo de los retrasos en la ejecución. La realidad es que no se está gestionando como se debería y no se está cumpliendo prácticamente ninguno de los plazos a los que ustedes se habían comprometido”, le ha acusado. Como prueba, ha desgranado algunos ejemplos concretos. “En el proyecto de reformas de centros residenciales, debíamos estar en el 42% de la ejecución y estamos en un 13% (en diciembre de 2022). La Historia Social Única tenía que estar operativa desde diciembre. Con la Teleasistencia hay un atasco burocrático que ha dejado 2.800 solicitudes pendientes de resolver”, ha citado, entre otros. “Si vamos tan en plazo, ¿por qué pidió Navarra una ampliación de plazos y modificación de los objetivos?”, ha preguntado a la consejera.

Maeztu, en el turno de replica, ha contestado. “Somos conscientes de que los ritmos administrativos son como son, trabajar en tiempos exactos es imposible”, ha alegado. Reconoció que, por acuerdo de todas las comunidades autónomas y el Ministerio, se ha solicitado a Europa la ampliación de plazo de ejecución hasta 2026. “Todavía no hay respuesta, pero el Ministerio nos ha adelantado que será favorable. Si no, es imposible”, ha asumido.

Por parte de Geroa Bai, Isabel Aranburu ha pedido “garantía de que no se va a perder ni un euro si se amplían los plazos”, igual que Mikel Buil, que ha insistido en si el plazo real de ejecución es entonces 2026. Patricia Perales (Bildu) ha recordado que estamos a final de legislatura. “La continuidad de los proyectos puede depender de la voluntad política. Tenemos que hacer autocrítica y es verdad que en la Administración lo de cumplir los plazos nos cuesta”, ha dicho.