Sindicatos y la Plataforma Navarra de Salud piden “condiciones dignas para todos los profesionales”

1.400 personas se manifestaron este sábado "por un sistema de salud público de calidad", algo que pasa por mejorar las condiciones laborales y retributivas "de todos los trabajadores" de Plaza del Castillo, convocada por los sindicatos que conforman la Intersindical de salud, LAB, SAE, UGT, ELA y CCOO, y la Plataforma Navarra de Salud. Unass se manifestaron este sábado "por un sistema de salud público de calidad", algo que pasa por mejorar las condiciones laborales y retributivas "de todos los trabajadores" de Osasunbidea, "no sólo las de algunos colectivos". Esa fue la reivindicación central de la manifestación que partió de los cines Golem a las 17.30 horas y terminó una hora y media después en la

En el manifiesto que se leyó desde el kiosko, los convocantes denunciaron “la decepcionante actitud del Gobierno de Navarra , aprobando subidas salariales desmedidas para la plantilla médica, al margen de la mayoría sindical”. Además, tuvieron también un mensaje para los grupos políticos con presencia en el Parlamento de Navarra . “A la hora de la verdad, han plegado velas y la mayoría ha dado por buena la situación actual”. Por eso, aseguraron que no pueden “resignarse” ante eso y anunciaron que “si no toman medidas, nos tendrán en frente”.

Miguel Osés

MARGEN PARA EL ACUERDO

La próxima movilización es la convocatoria de huelga para el día 23, fecha que, coincidencias del calendario, es también la prevista para que el Parlamento de Navarra apruebe el acuerdo entre Salud y el Sindicato Médico que recoge la subida salarial de 400 euros al mes para este colectivo, entre otras medidas.

Según explicó este sábado Begoña Ruiz (SAE), todavía hay margen para un acuerdo que desconvoque la llamada a la huelga, “pero que sea lo suficientemente garantista”. “Recibimos una contrapropuesta de Salud este viernes, no hemos tenido tiempo de juntarnos como Intersindical para analizarla”, admitió. El martes está prevista una reunión con el Gobierno.

"LA DIFERENCIA DE TRATO ES CLARA: PARA ALGUNOS SÍ HAY DINERO"

“Está claro que hay una diferencia de trato. Con algunos se ha llegado a un acuerdo y nosotros, que tenemos una convocatoria de huelga el día 23, no tenemos nada sobre la mesa”, sostuvo Begoña Ruiz (SAE).

Más allá fue en la denuncia del agravio comparativo su compañero Iban Irisarri (LAB). “El Gobierno de Navarra para algunos pone partidas económicas y para otros colectivos, no. Está claro cuáles han salido beneficiados en los últimos acuerdos, como los médicos o la policía foral, y cuáles no vamos a poder salir beneficiados, porque ya no estamos a tiempo de llegar a nada”, se mostró pesimista.

"AUMENTA LA DESIGUALDAD"

En esa línea, el comunicado que puso fin a la manifestación, alertaba de que “está aumentando la desigualdad entre los trabajadores” del Servicio Navarro de Salud como consecuencia de las mejoras “para algunos colectivos”. “Muchas de las personas que forman parte de ellas nos han transmitido su coincidencia con nuestras reivindicaciones y su preocupación por la deriva hacia la privatización y la merma de calidad”.