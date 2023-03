Ayuda de 100€ por menor de 3 años: Navarra persevera en el error

'Habemus' decisión: Navarra tira por la calle de en medio y define su propia ayuda de 100€ por menor de 3 años. Suya porque no respeta el espíritu de una norma que es universal en el resto del país. Y por la calle de en medio porque pese a mantener ese criterio único de vincular la ayuda a renta ha elevado el listón a 70.000€ conjuntos en una familia. Pueden parecer muchos, y más si el Gobierno dice que cubrirán al 65% de los niños. Pero no es justo. Una pareja que gane 60.000€ y haya tenido un bebé seguirá teniendo mucha más renta disponible que una que gane 71.000 y tenga dos hijos. O tres. De perseverar en su idea, Navarra debería vincular la ayuda a renta per cápita. Lo triste es que a ese 35% de madres de segunda les saldría mejor empadronarse en Basauri. O en Donosti. Allí cobrarían seguro. Y el doble.