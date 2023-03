Aierdi destaca el crecimiento de las subvenciones para rehabilitación, que han pasado de 8 a 29 millones

El consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, ha destacado la evolución "creciente" que "están teniendo las subvenciones concedidas en rehabilitación desde 2014 hasta ahora", al pasar de los 8.356.000 euros en 2014 a los 29.600.000 en 2022.

Así lo ha manifestado este miércoles, en una comparecencia parlamentaria solicitada por el PSN sobre las diferentes convocatorias de ayudas a la rehabilitación para el año 2023, así como del acuerdo suscrito con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la Rehabilitación de Hogares y la Construcción de Vivienda Social.

Según ha explicado, el ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico había destinado inicialmente al programa 'Pree' 4,1 millones procedentes de los fondos europeos, si bien finalmente se han asignado 17,3 millones. "Hemos multiplicado, hemos cuadriplicado la asignación inicial que había en este sentido", ha indicado, tras destacar que 2.667 viviendas se van a ver beneficiadas por este programa, del que "prácticamente la totalidad de las promociones están en marcha". Además, esa inversión del Gobierno central se verá acompañada por otros 17,6 millones por parte del Ejecutivo foral.

En cuanto al programa 'Pree 5000', dirigido a localidades de menos de 5.000 habitantes, tenía una asignación inicial de 1,7 millones, si bien Aierdi ha previsto que esta cantidad podría ascender hasta los 7 millones de euros. Además, se ha planteado al ministerio la posibilidad de aumentar la vigencia del programa, que finalizaría en diciembre de 2023 y que beneficiará a 483 viviendas.

Por su parte, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es el encargado de financiar los programas de barrios, edificios, viviendas y oficinas. El primero de ellos suponía una inversión de 7,7 millones de euros, compatibles con los 3,6 millones aportados por el propio Gobierno de Navarra, y la intervención en 480 viviendas.

En segundo lugar, el programa de edificios tiene asignado un presupuesto de 10,5 millones de euros, a los que se suman los 6,2 millones del Ejecutivo foral, y engloba a unas 945 viviendas. El de viviendas, por su parte, tiene solicitados 2,9 millones de inversión y conlleva intervenciones en más de 1.000 viviendas. Finalmente, el programa de oficinas cuenta con 1,7 millones de euros.

En resumen, ha señalado que para estos programas Navarra tiene asignados 47,3 millones de euros, que se suman a los 30,4 millones que aporta el propio Ejecutivo foral, y suponen un volumen de 5.648 viviendas.

En otro orden de cosas, Aierdi ha explicado que para el programa para la Promoción de vivienda pública de alquiler, Navarra tiene asignados 13,8 millones de euros. "Somos la primera comunidad del conjunto del Estado que ha justificado prácticamente la totalidad de estas inversiones", ha manifestado, tras añadir que el Gobierno foral aporta otros 12,7 millones.

Durante el turno de los grupos, Arantza Biurrun, parlamentaria del PSN, ha considerado que los expuestos por Aierdi "son buenos datos", y, tras destacar el "ingente trabajo" realizado por el departamento, ha calificado como "muy positivo" que se puedan compatibilizar las ayudas estatales con las forales, aunque ha criticado la "excesiva burocratización".

En nombre de Navarra Suma, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha criticado que 2022, año en el que las ayudas europeas todavía no eran compatibles con las de Navarra, ha sido "un año perdido" y que "ha habido mala gestión" porque era una "medida sencilla". "Al no ser compatibles, la actividad rehabilitadora o el incremento de esta actividad rehabilitadora ha resultado un fiasco, no se ha rehabilitado a la velocidad que se debía", ha dicho.

Por su parte, Ana Ansa, parlamentaria de Geroa Bai, ha considerado que la información aportada por Aierdi es "positiva" y ha señalado que "se ha hecho un trabajo grande, importante y ágil". El parlamentario de EH Bildu Maiorga Ramírez se ha mostrado "completamente de acuerdo" con la apuesta por la rehabilitación "como alternativa a los grandes desarrollos" urbanísticos y ha apostado por "llegar a más ámbitos" a los que ahora "no se llega" por ser una opción "inviable económicamente", como ocurre en "muchos municipios".

Finalmente, el portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha dado la "enhorabuena" al consejero por considerar que en los datos facilitados Navarra figura "bastante bien". "Misión cumplida", ha señalado.