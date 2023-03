Advierten del "caos en los juzgados" de Navarra por la huelga de letrados

UPSJ y CNLAJ en Navarra han advertido de que, en la séptima semana de huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), "el caos en los juzgados de Navarra aumenta progresivamente". "Más de 12 millones de euros están retenidos en las cuentas judiciales y hay una crítica suspensión de la actividad en los juzgados y registros civiles de la Comunidad foral", han destacado.

El consejero de Políticas Migratorias y Justicias del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, se reunió este viernes con los convocantes de la huelga quienes le han transmitido "la falta de voluntad" del Ministerio de Justicia para negociar la finalización de la huelga y la "gravedad de la situación" en que se encuentra la Administración de Justicia en Navarra.

Según han explicado en una nota estas organizaciones, el consejero "es consciente de lo crítico de esta situación", de que la Comunidad foral "tendrá que asumir el coste de la pendencia acumulada por la huelga (una vez se restablezca la actividad ordinaria en juzgados y registros civiles) y de que carece de competencias en este conflicto por no estar transferidos los LAJ". No obstante, han señalado, Santos ha dejado "la puerta abierta a los LAJ para estar al tanto de la evolución de la situación".

UPSJ y CNLAJ han lamentado la "afectación al servicio público" pero han destacado su "voluntad de reafirmamos en las medidas de presión sobre el Ministerio de Justicia" hasta que éste acepte "un diálogo real y honesto".

En este sentido, critican que la manifestación que tuvo lugar el pasado jueves en Madrid, "con la asistencia de la mitad de la plantilla, no ha alterado al Ministerio, que permanece impasible ante el progresivo deterioro de la Administración de Justicia".

Según han indicado, "a nivel nacional se han alcanzado 300.000 juicios suspendidos, siendo más de 1.000 los millones de euros paralizados en las cuentas judiciales". Cifras que "no han hecho reaccionar al Ministerio de Justicia, desacreditado al demostrarse que sí había compromisos por su parte y que hay múltiples reivindicaciones no económicas". "Sus excusas para no negociar son por cada vez más disparatadas. Es patente su incumplimiento de la ley y de sus compromisos, y lo que es peor, su falta de buena fe para llevar a cabo las necesarias negociaciones con el Comité de Huelga", han censurado.

"Mientras las distintas CCAA planean cómo recuperar el ingente atraso, el Ministerio de Justicia sigue en silencio, desobedece a Pedro Sánchez y al Parlamento, ignora las más elementales normas de convivencia y resolución de conflictos y desatiende las peticiones de las CCAA y de los profesionales afectados para retomar la negociación", han rechazado.