Protectoras navarras denuncian en el Parlamento el incumplimiento de la Ley Foral de Protección Animal

asociaciones protectoras de animales Egapeludos y Katx Felina han denunciado en el Parlamento el incumplimiento generalizado que se da de la Ley Foral de Protección Animal y ha responsabilizado al Gobierno Foral por su falta de ejecución, coordinación, control y desarrollo reglamentario. Una representación de lashan denunciado en elely ha responsabilizado al Gobierno Foral por su falta de ejecución, coordinación, control y desarrollo reglamentario.

Acompañado por Almudena Narváez, de Katx Felina, el representante de Egapeludos Eneko Erce ha puesto en evidencia las “dificultades” que tienen los Ayuntamientos para llevar a cabo esta ley, una situación, ha asegurado, motivada en gran parte por los “incumplimientos” por parte de un Gobierno de Navarra que “no ayuda a estas entidades locales”.

Ha denunciado que la labor de coordinación por parte del Ejecutivo es nula produciéndose una situación de “caos” marcada por la “improvisación y estado de confusión” entre las entidades locales, protectoras y profesionales veterinarios que actúan “cada cual como cree oportuno dado que no hay un liderazgo”.

Esta situación, ha asegurado, se produce también por el incumplimiento del Gobierno en su obligación de control dándose una total impunidad por parte de aquellos ayuntamientos que no cumplen y tampoco tienen “ningún tipo de penalización” por ello. “Estamos invitando a los que cumplen a incumplir”, ha advertido.

Un aspecto clave en la ineficacia de esta ley aprobada en abril del 2019, ha señalado, es que no ha contado con un desarrollo reglamentario hasta el pasado mes de noviembre a pesar de que se establecía un año de plazo para ello, lo que supone 902 días de retraso en los que “la ley era papel mojado”.

Erce ha matizado que no en todos los casos los incumplimientos responden a una falta de voluntad de los ayuntamientos, que en algunos casos están haciendo un esfuerzo importante, sino a su escasez de recursos.

Esto, ha aclarado, es especialmente grave teniendo en cuenta que esta Ley Foral obliga al Gobierno a garantizar la suficiencia financiera que permita el desarrollo y ejecución de las obligaciones que atribuye a las entidades locales.

En este sentido ha criticado que no solo se presupuestan desde el Gobierno cantidades insuficientes que llegan a una mínima parte de ayuntamientos con un 80 % de consistorios que en los últimos tres años no han recibido apoyo financiero, sino que además algunas de las partidas no se ejecutan como es el caso de las ayudas a asociaciones de protección animal.

Asimismo, ha comentado, entre los ayuntamientos que sí han recibido alguna ayuda se encuentran cantidades de 500 o 1.000 euros en algunos casos, cifras con las que ha denunciado que es imposible provocar los necesarios cambios estructurales.

Erce ha criticado de igual modo la ausencia total de acción por parte del Gobierno en lo referente a formación y divulgación y ha aclarado que la comunicación no se debe reducir solo a realizar campañas a la población general sino que es más importante si cabe informar a las entidades y profesionales afectados para que puedan hacer una correcta aplicación de la ley.

Ha denunciado además que las protectoras aún no han podido contar con el reconocimiento de entidades colaboradoras porque “el desarrollo reglamentario establece una serie de figuras que no existen”.

Precisamente el 1 de marzo, dos días después de la solicitud de esta sesión de trabajo, el Gobierno de Navarra les comunicó que ya se podía ser entidad colaboradora, ha comentado aclarando que este “es un procedimiento que va a llevar su plazo”.