Los grupos apoyan con reservas la proposición de mejora de las condiciones laborales de los profesionales del SNS

Los grupos parlamentarios navarros han mostrado este lunes, algunos con ciertas reservas, su apoyo a la proposición de mejora de condiciones laborales de los profesionales del SNS-O y refuerzo de la sanidad pública, al igual que a la proposición de reforma del Estatuto de la función pública.

En conferencia de prensa tras la Mesa y Junta de Portavoces, Marisa de Simón, de I-E, ha considerado que "lo que ha fallado es el sistema de negociación" del Departamento de Salud.

De Simón ha afirmado no tener dudas de que los médicos "estén mal pagados" y ha compartido las medidas adoptadas al respecto, pero ha rechazado el procedimiento de negociación "express" con el Sindicato Médico de Navarra, ya que "la situación de los funcionarios requiere un análisis global".

Ainhoa Aznárez, de Podemos, ha señalado que el sector de la salud es "muy amplio" y por tanto es importante "poner encima de la mesa" las carreras profesionales del personal no sanitario "para dignificar sus labores, empleos y tener un sueldo digno".

Estas medidas, ha agregado, se han recogido en la proposición y por ello están "bastante contentas".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha indicado que estas proposiciones, que según ha dicho tendrán un coste de unos 20 millones de euros, incluyen "modificaciones positivas".

Sobre la proposición relativa a la sanidad pública, ha subrayado la necesidad de "recuperar la confianza con los sindicatos porque ha sido dañada por la estrategia negociadora del Departamento de Salud" con el SMN.

Araiz ha informado de que, según se les ha trasladado, no bastaría un acuerdo con el SMN, sino que el mismo deberá pasar por la mesa sectorial, mesa general y el Parlamento de Navarra. El Gobierno foral, ha agregado, "no tiene margen de maniobra para negociar nada con el SMN en estos momentos" y no se puede comprometer "a nada nuevo" con los médicos.

María Solana, de Geroa Bai, ha recordado que su grupo tenía "una posición no coincidente en todo con lo que se estaba trabajando desde el Gobierno" al entender que "no era oportuna" una negociación solo con el SMN, al margen de la mesa sectorial y la mesa general, "que es la que tiene que tratar este tipo de cuestiones".

Ha entendido que "ha sido un logro mantener la exclusividad" de los médicos y el compromiso para seguir avanzando en la carrera profesional. Se trata de acuerdos que "no son suficientes y no acaban con el problema", pero es "un paso adelante y en firme", ha añadido.

Por su parte, Ramón Alzórriz, del PSN, ha puesto en valor el esfuerzo del Gobierno de Navarra para negociar mejoras para el personal del SNS-O y de los partidos políticos para llegar a un acuerdo.

Alzórriz ha afirmado que las reivindicaciones de los funcionarios "han sido atenidas en la medida que hemos podido" presupuestariamente.

El portavoz de NA+, Javier Esparza, tras lamentar el "desbarajuste que sufre la sanidad navarra gracias a la nefasta gestión de este Gobierno socialista", ha indicado que al parecer se han incluido sus dos aportaciones a esta proposición y por tanto la apoyarían.

No obstante, ha aseverado que "lo que se ha destrozado en casi cuatro años de legislatura, que es la sanidad pública, no se puede arreglar ahora, cuando queda mes y medio".