Daniel Pérez, policía foral: “Coger el coche borracho es un delito más peligroso que robar una cartera”

Las conclusiones del estudio confirmaron a su autor las suposiciones que había ido adquiriendo tras 3,5 años en la unidad de Tráfico y 8,5 en la de Atestados de Policía Foral . Los jóvenes no son los conductores que más incumplen la ley con respecto al consumo de alcohol al volante.

En las conclusiones señala al intervalo de edad más madura, entre los 48 y los 57 años, como el de los conductores que más delitos viales con presencia de alcohol. ¿Por qué?

La labor preventiva de hace años que se ha desarrollado en las escuelas y en los institutos ha calado en esa franja de edad. Su forma de ocio es otra y en relación al consumo de sustancias hay que trabajar más con ellos la presencia de drogas. Los datos con respecto al alcohol confirman lo que ya veía viendo en todos los años que llevaba en Tráfico, el infractor medio está más cerca de los 50 años que de los 20.

También apunta a que los extranjeros apenas cometen delitos relacionados con la velocidad o la conducción temeraria, por ejemplo.

Sí, el porcentaje es muy bajo. De nuevo coincide con mi experiencia. Nunca me ha tocado imputar a un extranjero por uno de esos delitos.

¿El delincuente vial es distinto al delincuente común?

En algunos aspectos sí. La tasa de antecedentes de otros delitos no suele ser muy elevada entre este tipo de infractores, pero sí hay perfiles reincidentes que incurren una y otra vez en este tipo de incumplimientos. Como hay gente que regresa una y otra vez a los delitos de patrimonio, los hay que delinquen continuamente en el ámbito de la seguridad vial y las penas que se les imponen no hacen que modifiquen su conducta. Conozco algún caso de personas que tienen retirado el carné los próximos 10 o 15 años que vuelven a conducir. Les da igual. Las patrullas ya los conocen y vigilan, pero en cuanto pueden reinciden. Existe el delincuente de tráfico y puede ser muy peligroso.

Quizá la percepción social no sea esa. Hay mucha gente que jamás robaría pero sí puede llegar a coger el coche después de tomar varias copas...

Sí, y es un problema serio porque está cometiendo un delito más peligroso que robar una cartera. Un conductor borracho pone en riesgo su vida y también las de otras personas que viajen con él, con las que se cruce por la carretera o peatones ajenos a su estado de alteración. Puede destrozarse la vida. Y la de otros.

No es una multa por ir borracho, pueden ser hasta antecedentes penales.

Para ir al Juzgado hay que estar muy influenciado, superar la tasa de 0,60 o estar implicado en un accidente. Puedes jugarte muchas cosas. He visto casos de personas que decían haber tenido un mal día, pero se han llevado la vida de otros por delante. Y no hace falta tanto. Hay mucha gente que necesita su coche para ir al trabajo, si llegas ante el juez y te retira el carné 8 meses, ¿qué haces? En los casos más graves se ingresa en prisión. Habrá gente que crea que casi nunca pasa nada por coger el coche cuando ha bebido, pero la realidad demuestra que no, que sí que pasa.

Usted propone más controles en determinados horarios, que son cuando el estudio demuestra que se incumple más la ley (a partir de las 18h o entornos festivos).

Sí, hay infracciones como la del que va con el carné retirado que son mucho más aleatorias, pueden darse desde un lunes por la mañana al sábado por la tarde. Pero los casos de quien conduce borracho vemos que aumentan a diario a partir de las 18 horas, cuando la gente sale del trabajo. O los fines de semana. Estar presente en esas franjas horarias ha demostrado que disuade a muchos y como te han visto, optan por coger un taxi o no arriesgarse a conducir.

Alguno preferirá dormir en el coche y ya volverá a casa al día siguiente.

Pues que no se confíe. El alcohol se metaboliza mucho más despacio durmiendo- No será el primero que dé una tasa alta, diga que se acaba de levantar y no mienta.