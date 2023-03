Tu futuro académico y laboral empieza hoy en el Salón del Estudiante y el Empleo 2023

Tras 15 años de exitosas ediciones y más de 10.000 asistentes cada año, el Salón regresa hoy jueves y mañana viernes a Baluarte. Será un punto de encuentro entre centros, instituciones, universidades, escuelas, empresas y estudiantes donde podrán informarse acerca de todas las posibilidades del mundo laboral y de la formación.

Carreras, grados, FP, idiomas, veterinaria, estética, becas, deporte, turismo… Aquí encontrarás todo tipo de centros de tu interés para comenzar a enfocar tu futuro, en horario de 9.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.30 horas. Mañana viernes, a las 10 horas en la sala Mezanina de Baluarte y con entrada gratuita, Acciona Energía impartirá la charla ‘Acciona Energía, nueva Energía para un planeta mejor en donde vivir’.

Tras la inauguración oficial, se celebra la VIII Edición de los Premios Talento, cuyo objetivo es reconocer la labor de los estudiantes y premiar su esfuerzo, dedicación y trabajo. La relación de premiados es la siguiente:

- Premo Mejor Expediente Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad en el año 2022: Alejandro Monroy Ostivar del IES Ribera del Arga.

- Premio Mejor Expediente Grado Medio FP (curso 2020-2021): Libe Otxoa Fernández del ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería de la C.I.’Escuela Sanitaria Técnico Profesional de Navarra - ESTNA’

- Premio Mejor Expediente Grado Medio de FP (curso 2020-2021): Fernando Quintana López del ciclo de Mecanizado del C.I. privado ‘Politécnico Salesianos’.

- Premio Mejor Expediente Grado Superior FP (curso 2020-2021): Christian Jiménez Cuesta del ciclo Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma Informática y Comunicaciones en C.I. en Administración, Comercio e Informática Ana Mª Sanz.

- Premio Mejor Expediente Universidad Pública de Navarra curso 2021-2022: Miguel Baigorri Iguzquiaguirre, de 4º del Grado en Ciencias de Datos

- Premio Mejor Expediente Universidad de Navarra curso 2021-2022: Jorge Nanclares Salmón, estudiante de 4º Derecho.

- Premio Mejor Expediente UNED Pamplona curso 2020-2021: Estíbaliz Munárriz Jiménez, del Grado en Filosofía.