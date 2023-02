lunes en Navarra con la jornada más fría de los próximos días y con una sorpresa: la nieve. En La semana comienza esteen Navarra con. En Tierra Estella en menos de media de hora la nieve ha cubierto de blanco la zona y ha causado problemas en las carreteras. En Pamplona, a las ocho de la mañana caía nieve en polvo y, una hora después, los copos aumentaban su calibre y comenzaban a teñir de blanco las calles de la capital navarra.

A las ocho de la mañana en Pamplona los termómetros mostraban -2 ºC, pero esta temperatura no es la que sentían los que a primera hora salían a la calle. Según los datos del Gobierno de Navarra la sensación térmica en la capital navarra a las 8 de la mañana se estimaba en -6 ºC. En el resto de Navarra, todos los termómetros a excepción del de Santesteban marcaban temperaturas negativas. El viento hacía que la sensación fuera realmente heladora: en Arangoiti era -21 ºC, mientras que en Gorramendi -20 ºC. No se quedaban lejos en Isaba, donde quien haya salido a la calle a estas hora habrá sentido -18º C.

Estas temperaturas tan bajas a primera hora de la mañana no remontarán a lo largo de la jornada, ya que, según la Aemet, las temperaturas no subirán de los 4 grados en toda Navarra.

Esta cayendo sobre #Pamplona nieve en polvo.

Mucha precaución si tienes que salir a la calle, tanto si vas en vehículo como si lo tienes que hacer andando.



Evita que los mayores salgan a la calle y así evitar caídas. pic.twitter.com/Gjf5I346ko — Policia Municipal Udaltzaingoa 092 (@PamplonaIrunaPM) February 27, 2023

Además, según la Aemet, habrá precipitaciones débiles en los tercios norte y oeste, más probables en las zonas de montaña, que serán de nieve a cualquier cota y que remitirán por la tarde. Por lo que respecta a las temperaturas, se esperan heladas en toda la Comunidad y las máximas serán muy bajas. En Pamplona se prevé mínima de -4 y máxima de 2; en Estella -3 y 3; en Tudela -1 y 4; y en Roncal de -8 y -1.

El martes y miércoles subirán algo las temperaturas, con máximas de entre 3 y 8 grados y mínimas de bajo cero. Las precipitaciones serán débiles en el noroeste, en especial, y la cota de nieve estará entre los 200 y 300 metros en las horas centrales. Puede que caiga algo de nieve de madrugada en las zonas citadas. Las máximas de estos días rondarán los 7 grados en Pamplona, 7 en Estella, 8 en Tudela y 5 en Roncal.

De cara al jueves y viernes habrá heladas fuertes, sobre todo el primer día, y con subida generalizada de temperaturas al mediodía, aunque cielos menos soleados. Las precipitaciones serán en el tercio norte y la nieve se situará por encima de los 300 metros.