Remírez afirma que el Reglamento de Policía Foral supone "una clara mejora de las condiciones laborales"

El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha defendido este jueves que la propuesta del Reglamento de Jornadas, Horarios y Retribuciones de la Policía Foral, "apoyada por la Mesa Sectorial", supone "una clara mejora de las condiciones retributivas y laborales de los integrantes" del cuerpo autonómico.

Javier Remírez ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta oral de Navarra Suma sobre la financiación del incremento de gasto de personal en Policía Foral que supone el texto del citado Reglamento.

El consejero ha explicado que el pasado viernes se elevó la propuesta de Reglamento a la Mesa General, una propuesta que "cuenta con el visto bueno de cuatro de los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial, que agrupan al 87%". Ahora, ha dicho, está en proceso de alegaciones en la Mesa General. Según ha comentado, "la financiación del incremento del gasto de personal que supondrá el Reglamento que surja de la negociación colectiva se hará con cargo a los Presupuestos de Navarra".

tiene un impacto de incremento retributivo anual de 4,6 millones en retribuciones y de 16 millones del pago en atrasos desde el 1 de enero de 2019", ha dicho, para indicar que "seguimos reforzando la apuesta por la Policía Foral". Remírez ha señalado que "el texto del Reglamento, apoyado por la Mesa Sectorial, supone una clara mejora de las condiciones retributivas y laborales de los integrantes de la Policía Foral ". "El Reglamento, ha dicho, para indicar que "seguimos reforzando la apuesta por la Policía Foral".

El consejero ha puesto en valor lo recogido en el Reglamento, "con mejoras como el complemento de la disponibilidad horaria". "Este Gobierno está en el marco de las soluciones", ha expuesto.

Por su parte, el parlamentario de Navarra Suma Javier García ha señalado que "este Reglamento supone un importante incremento retributivo de la masa salarial de la Policía Foral" y ha preguntado a Remírez "si se necesita la habilitación específica por parte del Gobierno de España, como ha venido diciendo".

Según ha indicado el parlamentario, "nosotros pensamos que esto se podía hacer sin vulnerar la legalidad". "Pero usted ha dicho en reiteradas ocasiones que solo se podía desarrollar la ley de Policías con una habilitación específica del Gobierno de España", ha expuesto García, quien ha criticado "cuatro años de ineficacia en esta cuestión" por parte del consejero.

García ha manifestado que "está claro que si no hace falta esta habilitación, usted debería dimitir por mentir y si no, le deberían cesar por falta de acción y también por mentir". "Me queda claro que usted elimina a la Guardia Civil y deja raquítica en servicios a la Policía Foral", ha opinado.