Francia retrasa la unión del TAV vasco con Europa al menos a 2042

El Gobierno francés ha descartado inaugurar antes de 2042 el corredor ferroviario de alta velocidad Burdeos-Dax que conectará con la frontera española a través de la Y vasca. Los corredores que deben conectar España con Francia son el Mediterráneo, que va por el Pirineo catalán, y el Atlántico, a través de Irún. Para Navarra es importante porque su salida al país vecino la hará conectándose con la Y vasca, aunque todavía no se sabe si ese trazado irá por Vitoria o por Ezkio.

Desde el Gobierno de Navarra, la directora general de Transportes, Berta Miranda, declaró a este periódico que la información oficial que les traslada el Ministerio de Transportes es que se mantiene el horizonte previsto de 2030 y que ese es el compromiso asumido por Francia.

EL MINISTERIO GALO ACTUALIZA SUS PLANES

En la cumbre hispano-francesa que tuvo lugar el pasado mes de enero en Barcelona se anunció que los dos corredores del TAV que unirán ambos países estarán listos para ese año 2030, fecha prevista también para la conclusión de las obras de la Y vasca. Sin embargo, y según la información publicada esta semana por El Diario Vasco, el Ministerio de Transportes galo ha actualizado sus planes ferroviarios en un informe que fija la inauguración del tramo de alta velocidad Burdeos-Dax no antes de 2042. Además, agrega que la posterior extensión desde Las Landas hasta Hendaya ni siquiera se contempla en el documento.

El país vecino ha retrasado desde el año 2032 previsto a 2039 la inauguración del TGV (la alta velocidad gala) que unirá Burdeos y Toulouse y que empezará a construir en 2024, contando con financiación europea en un 20% del coste. Los motivos del aplazamiento son el escenario presupuestario que ha originado la crisis y el retraso de los trámites administrativos previos, apunta El Diario Vasco. Ese trazado es importante para la conexión con el TAV vasco y así con el navarro porque contará con una bifurcación hasta el sur para llegar a Dax. Los trabajos de este último trazado comenzarían en 2037 según lo previsto.

La Unión Europea considera estratégico el eje Madrid-Vitoria-Dax-París. Sin embargo, el Ejecutivo francés estaría priorizando sus conexiones internas sin poner una fecha concreta a sus corredores con España.

DESDE BIRIATOU, ANCHO DE VÍA UIC QUE USA EL TAV

El Gobierno francés argumenta ante ese retraso que la red ferroviaria que llega hasta Biriatou (a 6 km de Irún) es de ancho UIC, que es el que utilizan los trenes de alta velocidad, además de tener un plan de mejoras de la vía en marcha. Sin embargo, y como destaca El Diario Vasco, el trazado tiene tan alto grado de “degradación” que difícilmente se subsana mediante “parches”.

CORREDOR NAVARRO- 'Y VASCA' SIN FECHA

No tiene fecha la conexión del TAV francés con la Y vasca, pero tampoco la tiene la obra que conectará el corredor navarro con el de Euskadi, ya que está prácticamente en mantillas.

Un estudio informativo en 2018 apuntó dos posibles vías de unión, o por Vitoria o por Ezkio (Guipúzcoa). La decisión se ha aplazado. Durante un año se van a realizar estudios y prospecciones sobre esta última opción a petición del departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, que alertó de que no estaba suficientemente analizada, mientras la de Vitoria discurriría por un terreno ya estudiado geotécnicamente. Hasta que no concluya este trabajo no se concretará por dónde irá la unión. De momento se está realizando un estudio informativo sobre el trazado común de ambas opciones.

Situación actual del TAV navarro

Conexión con la ‘Y vasca’. Se ha aplazado la decisión del trazado, si irá por Vitoria o Ezkio, a la espera de los estudios sobre esta última opción.

Trazado común a las opciones de Vitoria y Ezkio. El Ministerio trabaja en el estudio informativo del trazado común a ambas alternativas que parte desde Zuasti.

Bucle ferroviario de la comarca de Pamplona y nueva estación. Se está analizando en un estudio informativo que se conocerá antes de abril.

Esquíroz-Campanas. Tramo en estudio informativo.

Campanas a Tafalla. Este año se aprobará el proyecto constructivo. El Ministerio tiene previsto que el corredor del TAV desde Campanas a Castejón esté operativo para 2026 o el año 2027.

Tafalla a Olite. Está en obras.

Olite-Peralta. Está ya construida la plataforma (sobre la que irá la vía) de este tramo de 10 km.

Peralta a Villafranca. Está en obras, aunque la previsión es que este año acaben los trabajos de construcción de estos 5 km.

Villafranca-Castejón. Plataforma ya finalizada.

Tramo 0 en Castejón. Unirá el tren en Castejón con la red ferroviaria convencional para utilizar el corredor del TAV Castejón-Campanas cuando se construya. Incluye un viaducto sobre el Ebro y ayer acabó el plazo de presentación de las propuestas para construirlo.

Castejón-Zaragoza. El estudio informativo se hará público antes del mes de abril.