Las escuelas infantiles públicas de Navarra serán gratuitas el próximo curso para las rentas inferiores a 27.900 euros

Carlos Gimeno ha dado a conocer que la escolaridad en la red de escuelas infantiles públicas de Navarra será gratuita a partir del próximo curso para las familias generales cuya renta anual per cápita sea inferior a 9.300 euros. El Departamento de Educación ha anunciado este lunes un nuevo avance, el tercero de la legislatura, en el proceso de gratuidad de las escuelas infantiles públicas de Navarra.

Asimismo, Gimeno ha anunciado la gratuidad del Primer ciclo de Educación Infantil de 0-3 años para todas las familias monoparentales o en situación de monoparentalidad, y una nueva reducción lineal de 10 euros en las tarifas de las familias con rentas per cápita superiores a las anteriormente señaladas que, con esta nueva rebaja de tarifas de escolaridad, acumulan reducciones de entre un 33,65% y un 17,68%.

Además de la gratuidad total en la escolaridad en los tramos de renta más bajos, la nueva reducción determinada por el Departamento de Educación supondrá en los tramos de renta superiores una rebaja del coste de escolaridad para las familias generales, de entre 12,66% y un 5,78%, sobre los precios del presente curso.

El Departamento seguirá asumiendo el próximo curso el pago correspondiente de comedor de las niñas o niños exentos de cuota que se matriculen en una escuela infantil no perteneciente a su municipio, por no haber escuela infantil o no haber vacantes en la escuela infantil de este.

PREINSCRIPCIÓN PARA EL PRÓXIMO CURSO

El periodo de preinscripción para el curso académico 2023-2024 en el segundo ciclo de Educación Infantil y en Educación Primaria en los centros públicos y privados concertados de la Comunidad foral de Navarra se llevará a cabo entre los días 6 y 10 de marzo próximo y afectará a 5.201 niños y niñas residentes en Navarra y nacidos en el año 2020. El anuncio de esta tercera reducción de tarifas de la legislatura para el Primer ciclo de Educación Infantil ha sido realizado por el Departamento de Educación en la rueda de prensa en la que se ha presentado por primera vez, de forma conjunta, el proceso de admisión del alumnado de la etapa educativa de todo el ciclo de Educación infantil de 0 a 6 años y del ciclo de Educación Primaria.