La factura de la calefacción de enero deja helados los bolsillos de los navarros: "Ya se devuelven recibos"

"La gente no se queja de que pasa frío en su piso. La gente se queja de lo que paga, del dinero que le está costando la calefacción este invierno”. Susana Guerra Lacunza acumula más de décadas como administradora de fincas en Pamplona y no recuerda un momento “tan tenso” como el actual. Describe cómo es la queja típica de los propietarios de un inmueble cuando, por ejemplo, un lunes a las 9 de la mañana les gira el recibo de la calefacción. “A partir de las 12 ya está llamando todo el mundo”, cuenta.

- Oye, creo que me habéis leído mal el contador, dice un vecino al otro lado de la línea.

- No creo, responde la administradora.

- Pues igual está estropeado porque estoy consumiendo lo mismo que el año pasado y estoy pagando muchísimo más, insiste.

-Sí, claro, porque el precio del gas está muchísimo más caro, el triple, pero si quiere ya avisamos a los técnicos para que le revisen el contador.

“Es muy raro que la lectura esté mal o el contador roto”

Día sí, día también, este tipo de conversación se repite en despachos de los administradores de fincas. “En el 99% de los casos, el contador está en perfectas condiciones. Es muy raro que funcione mal. En todo caso, un contador es más fácil que cuente de menos, porque ralentice el conteo, que de más”, afirma Beltrán Pagola, gerente de la empresa de mantenimiento de calderas Beroa. “Revisamos muchos contadores todas las semanas. Lo habitual es que acabemos la visita consolando al vecino y dándole unas pautas para que reduzca el consumo, como que la use menos, que no la ponga a más de 18-19 grados y que la apague cuando no esté en casa varias horas”.

Enero, con temperaturas especialmente frías, ha dejado helados los ánimos y los bolsillos de muchos vecinos. “Cuando hicimos las asambleas en el otoño ya lo advertimos, pero la gente hasta que no ve la subida en su cuenta no se hace a la idea. Y, ahora, en enero, que ha hecho muchísimo frío, hay más quejas porque, aunque tengas las mismas horas de calefacción, consumes el doble de kilovatios. Hay que explicarles que no es lo mismo calentar un piso cuando la temperatura exterior, en la calle, es de 8 grados que cuando es de 1 grado. Es mucho más caro”, apunta.

Aunque cada comunidad tiene sus peculiaridades, el recibo de la calefacción en enero prácticamente se ha duplicado para muchos vecinos con respecto al mismo mes del año pasado. “En enero de 2022 muchas comunidades pagaban el kilovatio de gas a unos 0,03 euros y este año les cuesta el triple, a unos 0,08 o 0,09 euros según la tarifa que tengan. Es cierto que la gente se está conteniendo a la hora de poner la calefacción, que se han reducido las horas de encendido y que el IVA ha bajado del 21 al 5%, pero aún así la gente está pagando este enero en muchos casos el doble o, si ha sido muy prudente, algo menos”, comenta Susana Guerra.

Para la administradora, la actitud de vecinos “puntuales” no es siempre la más educada. “El 85% de los vecinos son razonables, pero luego hay un puñado que son más complicados, pero cunden mucho. Hay gente muy crispada con la situación económica. Y nosotros, estamos muy cansados por el volumen de trabajo, con continuas revisiones de presupuestos, cambiando contratos de todo tipo, mirando todo mil veces porque te juegas mucho”, detalla. “Al final, parece que les cobras tú, como si el dinero fuera para nosotros, los administradores, y que tenemos la culpa de la guerra y de todo”.

“LOS VECINOS SE ESTÁN CONTENIENDO. VEMOS UN MENOR CONSUMO"

Otro administrador, Mikel Hidalgo, de Fincas Belagoa, coincide en que la factura de enero y febrero puede ser el doble que la del año pasado, aunque también subraya que observan una reducción del consumo de gas en algunas comunidades. “Las que cuentan con calefacción central pero que este invierno han puesto repartidores de costes están usando por primera vez el jersey de lana en casa cuando antes abrían las ventanas”, indica.

Incluso, según Hidalgo, vecinos de comunidades que han colocado la envolvente térmica a edificio, que afirma reduce hasta un 50% el consumo “han decidido no encender la calefacción o la ponen muy poco: una, dos o tres horas al día”.

Cugec, la asociación de administradores de fincas que administra un millar de comunidades y que suman alrededor de 22.500 hogares, reclamó la tarifa regulada de último recurso (TUR) de gas para las comunidades de vecinos, una figura que el Gobierno aprobó a finales del pasado octubre. Sin embargo, en toda España apenas 2.000 comunidades han solicitado esta tarifa vecinal.

Según los administradores consultados, la TUR de comunidades no resulta tan atractiva como cabía esperar porque los precios en el mercado libre no se han disparado como el invierno pasado. “Hay comunidades que han optado por la certeza, por saber cuánto van a pagar exactamente y han apostado por una tarifa del mercado libre, que ofrece el gas a unos 0,09 euros el kilovatio. La TUR ha estado bien, sobre 0,08, pero tiene penalización del 15% si superas el consumo del mismo mes del año anterior, te exige un año de permanencia y si te sales antes te penaliza. Es más incierta, su precio varía cada tres meses, pero puede salir bien. Para valorar su atractivo habrá que esperar a final de año”, indican. También otro punto que ha sido negativo para que las comunidades fueran a la TUR vecinal es la exigencia de instalar repartidores de costes en cada piso de forma obligatoria antes del 30 de septiembre de 2023, una medida que supone un desembolso extra a los vecinos.

“INTENTAREMOS ADELANTAR EL APAGADO DE LAS CALEFACCIONES"

Iñigo Iturmendi, de Navarfincas, relata que las medidas adoptadas hasta la fecha están contribuyendo a reducir la factura. Cuenta que el encendido se retrasó en muchos casos a noviembre “porque en octubre hizo calor”. “Ahora, si el tiempo lo permite, intentaremos adelantar el apagado, que solía ser a mediados de mayo y, si se puede, lo haremos en abril”, agrega.

La reducción de entre tres y cuatro horas del encendido de la calefacción, y el modificar la curva de temperatura que activa la calefacción conforme los grados que haga en la calle son otras de las actuaciones extendidas en las comunidades de vecinos. No obstante, señala que lo peor es torear con las distintas tarifas de gas, estar al tanto de los cambios de cotización y rehacer presupuestos porque, aunque la energía es el gasto más importante, también ha habido cambios en el coste de la limpieza, del mantenimiento de ascensores, etc.

Iturmendi cuenta que, además de la calefacción, también ha subido el precio del agua caliente. “Habrá subido unos 10 o 15 euros al mes y lo que hemos hecho es girar la factura del agua caliente al mes y no cada trimestre para que sea más llevadero y asumible por las familias”.

"Ya empieza a haber vecinos que devuelven los recibos"

Las familias van más justas. Comer cuesta más, la hipoteca se ha encarecido con la subida de los tipos, llenar el depósito del coche es casi un lujo y disponer de una temperatura agradable en casa puede salir a doblón. Con este escenario, de bolsillos domésticos con los cinturones estrujados, los administradores de fincas empiezan a notar las dificultades de los propietarios. “Ya empezamos a ver recibos devueltos, que les pillas en el banco sin dinero. Veo gente que nunca había devuelto un recibo . Claro que notamos un progresivo aumento de la morosidad. Todavía es menor que lo vivido en 2008, que fue horrible, pero creo que no tardará mucho en llegar”, comenta la administradora Susana Guerra.

Mikel Hildalgo, de Fincas Belagoa, apunta que comienza a haber algún que otro recibo más que se devuelve. “Hay familias que lo pasan peor y las comunidades vamos con las familias. Si ellos van mal, pues lo notamos. Es así”, afirma este administrador. Preguntado por el caso de comunidades con inversiones en marcha, como la colocación de la envolvente térmica, Hidalgo explica que desde que en una comunidad se empieza a hablar de la obra hasta que llegan las subvenciones “suelen pasar entre tres y cuatro años” y, en ese tiempo, los propietarios se van mentalizando de hacer un fondo. “No estoy viendo problemas, de momento. Es cierto que se piden créditos y se dan facilidades”, agrega.

.