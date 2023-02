Protesta ante el Parlamento foral de empleados de las administraciones locales

Trabajadores de administraciones locales se han concentrado este jueves 16 de febrero frente al CC OO, ELA, LAB y UGT, para reclamar la modificación del artículo 57.3 del Decreto Foral 251/1993 para que sea posible la compatibilidad de centros de trabajo para contratos parciales en administraciones públicas de Navarra. se han concentrado este jueves 16 de febrero frente al Parlamento de Navarra , convocados por, para reclamar la modificación del artículo 57.3 del Decreto Foral 251/1993 para que sea posible lade centros de trabajo paraen administraciones públicas de Navarra.

CCOO, ELA, LAB y UGT piden que se pueda compatibilizar el trabajo en diferentes administraciones locales



Nota de prensa conjunta ✍️ https://t.co/ZT6DqBQL3O pic.twitter.com/MLOPnEAzxm — CCOO Navarra #TiempoDeGanar (@ccoonavarra) February 16, 2023

En declaraciones a los medios de comunicación, Mónica Sánchez, delegada de CC OO y profesora de música, ha explicado que este decreto foral "nos impide a los que trabajamos por y para lo público completar nuestras jornadas laborales" ya que no permite "percibir más de un sueldo". Una situación que afecta, especialmente, al profesorado de las escuelas de música, la mayoría de las cuales son municipales, pero también al sector de los cuidados.

Ha destacado que esta modificación ya se ha hecho en otros territorios como en el País Vasco para "poder salir un poco de la precariedad".

Así, ha indicado que "los profesores de música que trabajan en diferentes escuelas de música están en una situación en la que puede que, con los procesos de estabilización, les obliguen a tener un empleo fijo en una administración, por ejemplo, al 30%, y no pueden trabajar para otra administración". "La ley actualmente no deja percibir dos sueldos de dos administraciones públicas diferentes", ha añadido. "Es una precariedad bestial la que nos están obligando desde hace años", ha reprochado.

Si bien no ha sabido dar una cifra de las personas afectadas, ha afirmado que "es un porcentaje bastante alto". "¿Cómo pueden obligar a alguien a tener un trabajo fijo con 6 o 7 horas a la semana y no poder hacer el mismo trabajo en otra escuela de música, que sería incluso mejor para el alumnado poder compartir profesor?", se ha preguntado.

Según ha explicado, se han mantenido contactos con el departamento de Función Pública del Gobierno de Navarra "pero no se traduce en un cambio de la norma y el Parlamento se disuelve en abril".

En la concentración se ha leído un manifiesto en el que los sindicatos advierten de que si no se modifica el decreto, "podría conducir inexorablemente a la privatización de las escuelas y a un aumento notable del desembolso económico que las familias deberán asumir si desean que sus hijas e hijos aprendan música". "Si las administraciones públicas no pueden completar jornadas, no es comprensible que el Gobierno de Navarra impida compartir la jornada y completar una jornada laboral digna", han manifestado.