Este miércoles, huelga para los 29.000 trabajadores de la Administración

Los 29.000 trabajadores de la Administración foral están llamados este 15 de febrero a una jornada de huelga para reivindicar unos servicios públicos “universales y de calidad”. Este paro se solapa con el que previamente había convocado la Intersindical de Salud para todo el personal que trabaja en la red pública sanitaria, unas 13.000 personas, en demanda de mejoras laborales y retributivas que redunden en una mejoría de la calidad de la atención y, a su vez, con la huelga indefinida que puso en marcha el día 1 de febrero el Sindicato Médico para los facultativos, 2.300 profesionales.

Cuatro de los sindicatos más representativos del Gobierno foral, LAB, ELA, UGT, CC OO, con el apoyo de Steilas (Educación), han sido los convocantes del paro general. Se trata de la primera huelga que plantean en esta legislatura, una medida que toman a falta de tres meses para las elecciones autonómicas y también para las elecciones sindicales.

Los sindicatos han convocado una concentración a las 11.30 frente al Palacio de Navarra y, por la tarde, a las 17.30, una manifestación desde la estación de autobuses. Por su parte, los representantes de la intersindical de Salud de UGT, CCOO, ELA, LAB y SAE, que llaman a la movilización de la plantilla de la red sanitaria, se concentrarán en el centro de consultas Príncipe de Viana, a las 11, para acudir hasta el Palacio de Navarra, donde se unirán a la concentración general.

LOS SERVICIOS MÍNIMOS

El Gobierno de Navarra ha determinado los servicios mínimos ante la convocatoria de huelga con el fin de garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales en áreas como Salud, Emergencias, Educación o Justicia, entre otras. En los servicios administrativos la pauta es la de garantizar la actividad en los puntos de atención ciudadana.

En Salud se garantiza la atención al 100% en hospitalización así como en servicios que desarrollen actividades pautadas no demorables (hemodiálisis, tratamientos oncológicos, etc.), también las intervenciones urgentes así como toda la actividad en urgencias, UCI, URCE, Cuidados Coronarios, partos, etc. En operaciones programadas y consultas se establece hasta el 60% y en Atención Primaria personal médico de referencia en todos los puntos. En Educación, un responsable de dirección y de estudios, una persona docente por tres unidades o fracción de Educación Infantil y Primaria y un profesor por cada cuatro unidades o fracción de Educación Secundaria Obligatoria así como la atención en transporte y comedor. También se establece el personal mínimo en bomberos y en la Administración de Justicia, la asistencia y recepción de documentos en Economía y Hacienda y el personal de un día de fiesta en centros residenciales.