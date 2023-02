Home Staging: el fenómeno de las reformas sin obra que cobra fuerza en Navarra

Imagine que se ha despertado este lunes y su casa es ahora un espacio amplio y limpio, donde la luz de la mañana se expande desde el salón a la habitación; que la cocina- que siempre le pareció pequeña y sin capacidad para una mesa- tiene ahora una de esas preciosas barras de desayuno con una cafetera bonita, unas tazas y unos salvamanteles que no quitaría jamás. Cuesta, eh. Sí. Pero tampoco tanto. Con la técnica de marketing inmobiliario conocida como ‘Home Staging’ es posible. Y por poco dinero. Consiste en ‘lavar la cara’ o mostrar la mejor versión de una vivienda destinada al alquiler o a la venta para conseguir revalorizarla. Y sin hacer obra.

Vender rápido y a buen precio. ¿Cómo? A través del marketing emocional. “Se trata de presentar la vivienda con todo cuidado al máximo detalle para que el comprador sienta la urgencia de comprarla para que no se la quiten”, explica una de las referentes del sector en Pamplona, Irene Echeverría (@BlancoMetro en redes sociales, home stanger de la inmobiliaria DDC y fundadora de la Academia Blanco Metro). Además, busca también evitar esa negociación comprador–vendedor. “Cuando el comprador se encuentra una vivienda que no tiene bien la pintura, que necesita reformar el baño o que un enchufe no funciona bien, está hallando motivos para rebajar el precio”, cuenta. Con el Home Staging, el propietario y la inmobiliaria son “los que tienen la sartén por el mango” en la negociación.

Ahora bien, cómo conseguir que todo esté al detalle es cuestión de profesionales. Lo primero es la limpieza. “Una casa sucia no se puede vender”, sentencia Echeverría. Después, la reorganización del espacio. Aquí, explica Amaia Izar Leache, home stager de la inmobiliaria Larraz, hay diferentes técnicas. Ella apuesta por diseñar un plano de la vivienda, con las medidas de los muebles que ya tiene, y redistribuir. “Lo pongo todo en duda y juego con las posibles distribuciones”, cuenta.

IMÁGENES CEDIDAS POR JAIONE ELIZALDE

Con todo limpio, medido y redistribuido entran en juego los muebles y la decoración. “Lo normal es tener un almacén con muebles y elementos de decoración comprados que se utilizan para vestir las viviendas”, explica Jaione Elizalde, pionera del Home Staging en Pamplona, donde se inició hace unos 9 años. “Después, estos muebles pueden quedarse o no, pero lo normal, en venta, es que no se queden. Van rotando de vivienda en vivienda”, y así se aprovecha la inversión. “Si hablamos de alquiler, sí que se hará una compra para amueblar esa vivienda”, diferencia Elizalde.

IMÁGENES CEDIDAS POR JAIONE ELIZALDE

Otra de las cuestiones a tener en cuenta es la despersonalización de la vivienda. “Hay que dejar las estancias como si fueran la habitación de un hotel. No tienen que dar información de quién ha vivido ahí”, cuenta Elizalde. Según explica Izar, ella lo consigue con un estilo minimalista, una paleta de colores neutros de base como son los blancos o los grises y, sobre ellos, sumar color. “Suelo jugar añadiendo toques en azules o tierra, por ejemplo, en elementos pequeños de decoración como un jarrón o un cojín”, detalla.

AMUEBLAR CON MUEBLES DE CARTÓN

Izar también explica que en los pisos que se encuentra completamente vacíos emplea muebles de cartón. “Utilizas cajas de cartón que simulan una cama y luego las vestimos como si fuese una cama normal”, explica. “Hago lo mismo con sofás, por ejemplo”, añade. “Principalmente porque es más barato y es mucho más sencillo de transportar de una vivienda a otra, o del almacén a un piso”, afirma.

El objetivo es conseguir optar por una decoración que transmita sensaciones positivas. “El Home Staging, al final, es marketing emocional y sensorial. Queremos lograr que el cliente sienta, a través de la decoración, emociones positivas”, cuenta Echeverría. “Todo está orientado a los sentidos: los olores, el tacto -a través de texturas- y materiales, el oído…. Si lo pones todo práctico y funcional, que todos los detalles estén a punto, será más fácil que el cliente se vea viviendo ahí”, añade Elizalde.

IMÁGENES CEDIDAS POR JAIONE ELIZALDE

TRABAJAR JUNTO A INMOBILIARIAS

“El objetivo es incitar al cliente a pensar en un modelo de vida, proyectar que se vea viviendo ahí”, cuenta Echeverría. “Se trata, al final, de dirigir tus emociones para proyectar la vida que tu quieres… y para eso es muy importante trabajar junto a una inmobiliaria”, explica.

Las inmobiliarias aportan los datos sobre cómo es el cliente de alquiler, de compra o cómo cambian sus perfiles por barrios. “Todo esto hace que podamos afinar el trabajo a sus gustos, y proyectar el estilo de vida que esa persona quiere en su futura vivienda”, añade.

El proceso del Home Staging culmina con la fotografía. “Es una parte fundamental, y tiene que hacerse de forma profesional”, termina.

¿CUÁNTO HAY QUE INVERTIR?

“Eso sí, todo esto funciona muy bien cuando la estrategia de precio se hace correctamente”, sentencia Echeverría. “El precio de mercado de una vivienda es una horquilla, y con el Home Staging conseguimos vender en la parte alta”, añade.

La inversión que el cliente hace para incluir el Home Staging en su vivienda no es elevada. Dependerá del tamaño y estado de la vivienda. “En pisos pequeños puede rondar desde los 800 euros hasta los 4.000 en grandes”, explica Echeverría. “La rentabilidad que se obtiene de contratar este servicio es de 10 a 15 veces la inversión que se ha hecho”, detalla Izar.