NA+ critica que Navarra no tenga atención continuada de pacientes oncológicos

Navarra Suma Cristina Ibarrola ha criticado este jueves que Navarra no tenga atención continuada de pacientes oncológicos y ha cargado contra la "inacción" del departamento de Salud. La parlamentaria deha criticado este jueves quey ha cargado contra la

Ibarrola ha intervenido en el pleno de control al Ejecutivo en el Parlamento de Navarra donde ha señalado que Salud lleva "tres años sin dar ni un solo paso para hacer el plan, para que se implementaran aunque sea las medidas urgentes" de una moción aprobada en 2019.

"No hay medidas para que se atienda 24 horas al día siete días a la semana en Navarra. Su equipo directivo lo afirma, pero no estaba ni está, no sabemos si es que no se enteran o que no saben. No tienen dinero para una guardia localizada, tienen 1.000 millones de euros más, explíquenselo a la gente, cuáles son sus prioridades", ha dicho.

También se ha dado un "desplome de detección de cáncer de mama. Está suponiendo ya que a personas se les diagnostica tarde, ¿son conscientes de lo que supone? Afortunadamente están en tiempo de descuento".