Induráin afirma que "seguimos con líneas abiertas y de escucha" con el Sindicato Médico y la intersindical de Salud

Santos Induráin, ha destacado que "seguimos con líneas abiertas y de escucha" con los comités de huelga del Sindicato Médico y la intersindical del Servicio Navarro de Salud intentando "tratar las soluciones, acordar y llevarla a los cauces que están establecidos". La consejera de Salud del Gobierno de Navarra,

En declaraciones a los medios de comunicación, Induráin ha indicado que "estas soluciones, que serán en beneficio del sistema sanitario, de los profesionales y, sobre todo, de la ciudadanía" deben ir por "los cauces que las hagan posible que son la mesa sectorial -que está convocada el martes-, la mesa general -convocada el viernes 17-, y aquellas normativas que surjan de los acuerdos irán al Parlamento".

Después de que el consejero de Función Pública, Javier Remírez, dijera que la última propuesta "es la que se tiene que decidir asumir o no por parte de los interlocutores" y el Sindicato Médico contestase que no va a firmar ningún acuerdo que "no sea satisfactorio" para el colectivo, la consejera ha asegurado que "hay un diálogo que es muy importante porque afecta al sistema sanitario y a los profesionales que es la sobrecarga, la organización de los centros de trabajo".

"Hay otra parte, que es la retributiva, que tiene una parte concreta de los médicos y otra que afecta al resto de profesionales", ha indicado Induráin, que ha insistido en que "en esta línea abierta hay cuestiones a matizar, sobre todo en ese aspecto que afecta a tantos profesionales, a la organización del sistema sanitario y a los ciudadanos para que redunde en un mejor servicio". Y ha esperado que se alcance un acuerdo "porque eso interesa a todos, a los médicos pero también al resto de profesionales del sistema sanitario que va a redundar en un beneficio para la ciudadanía".

En cuanto a la sobrecarga de trabajo, Induráin ha destacado que en otras comunidades autónomas "se está llegando a acuerdos de no convocar huelgas con medidas que son menos ambiciosas que las que nosotros tenemos planteadas". En este sentido, ha afirmado que "no hay ninguna comunidad que haya bajado de 35 pacientes por día, no hay ninguna comunidad que tenga más de diez minutos de atención en la consulta presencial, nosotros estamos en doce". "Eso es un criterio de calidad importante" que "va a redundar en una mejora para el profesional, que va a poder hacer mejor su trabajo, y para la ciudadanía", ha defendido.