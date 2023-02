El gasoducto de Larrau salva el gas hacia Europa al averiarse el de Irún

gasoducto de Larrau en clave para el trasvase de gas a Francia y Centro Europa, una avería de la otra alternativa existente para ello, el gasoducto de Irún, ha reforzado el papel de la instalación navarra. Si la crisis energética ocasionada por la guerra de Ucrania ya había convertido alen clave para el trasvase de gas ay Centro Europa, una avería de la otra alternativa existente para ello, el gasoducto de, ha reforzado el papel de la instalación navarra.

El gasoducto guipuzcoano lleva parado desde el pasado miércoles por la tarde, debido a un incendio en dos transformadores eléctricos. El suministro no se ha detenido, ya que se ha canalizado a través de la salida desde la Comunidad foral.

El fuego en la instalación de Irún se desató en los dos transformadores eléctricos de la estación de compresión, ubicada en el barrio de Meaka, en una ladera del monte San Marcial.

Son dos transformadores que dan energía a los compresores que comprimen el gas que llega de la regasificadora de Bahía de Bizkaia Gas para así aumentar la capacidad de envío a la estación francesa de Lussagnet, previo paso a su posterior distribución por Centroeuropa.

A las primeras señales de humo, el gasoducto, denominado Euskadour, activó sus mecanismos de seguridad y se paró automáticamente. Cuenta con un sistema de control remoto, para el caso en el que no haya en ese momento empleados en la estación, que funcionó con rapidez.

El gas es un elemento muy inflamable y las medidas de seguridad son estrechas para evitar daños mayores. La presencia de aceite en la maquinaria contribuyó a calentar todavía más la zona quemada y dificultó la labor de los Bomberos guipuzcoanos.

Los técnicos de Enagás, la gestora técnica del sistema gasista en España, analizan las causas del incendio y cuándo se puede reanudar la actividad en la instalación vasca, que solo se ha visto afectada en la parte de los sistemas eléctricos.

De momento no ponen fecha, aunque destacan que la parte más sensible de la instalación no se ha visto afectada. Todo apunta a un incendio fortuito, aunque se está a la espera de los informes periciales finales. El incendio fue totalmente sofocado en la noche del miércoles.

Las de Larrau e Irún son las dos únicas interconexiones entre España y Francia, y se han convertido en estratégicas para intentar paliar desde la Península Ibérica la creciente demanda europea de gas ante las restricciones de suministro desde Rusia.

Entre las dos tuberías suman una capacidad conjunta de 8.800 millones de metros cúbicos o 8,8 bcm: 5,3 bcm de Larrau y 3,5 bcm de Irún, reformado el pasado otoño con un turbocompresor adicional que permitió ampliar la capacidad de dicho tubo con 1,5 bcm más.

El suministro a Europa desde el gasoducto de Irún no se ha detenido, ya que automáticamente se activó un “punto virtual” de interconexión que la instalación guipuzcoana tiene con Larrau.

Esta unión no se vio afectada por el fuego y permitió canalizar el suministro vasco por la vía navarra. Algo clave en pleno invierno. Tanto el gasoducto navarro como el guipuzcoano han dedicado el 100% de su actividad los últimos meses a la exportación a Francia y Centro Europa.

La interconexión denominada VIP Pirineos (Larrau e Irún) exportó de forma conjunta en diciembre 4.991 Gigavatios hora, 1.709 más que el mismo mes del año pasado. En el acumulado del año, trasvasó 13.828 GWh.