El Gobierno de Navarra inspeccionará al médico del SNS que trabaja en la sanidad privada

Gobierno de Navarra investigará el caso del médico de Osasunbidea que cuenta con una clínica privada y que el sindicato LAB ha denunciado este miércoles.

Javier Remírez ha afirmado tras la sesión del Ejecutivo foral que les "consta" esta información y que lo que procede es "abrir el oportuno expediente para ver si se ha actuado bien".

El Gobierno no ha decidido si abrirá o no una inspección general, tal y como pedía el sindicato, porque todavía es pronto, pero Remírez ha afirmado que no tienen constancia de ningún otro caso.

El consejero ha explicado que para llevar a cabo esa actividad paralela hay que pedir permiso, algo que no consta al Ejecutivo.