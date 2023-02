ministra de Educación y Formación Profesional,libertad" para optar por ella, "no derecho a que se financie con dinero público". La Pilar Alegría , ha afirmado este martes 7 de febrero en el pleno del Senado que los padres que eligen la educación "segregada por sexo" tiene "" para optar por ella, "".

senadora del PP por Navarra, Amelia Salanueva, quien había preguntado a la ministra si compartía la decisión adoptada por el retirar los conciertos educativos de la etapa de Bachillerato a los centros de Irabia-Izaga y de Miravalles-El Redín, centros que imparten educación diferenciada por sexo en Navarra. Alegría ha respondido así a la, quien había preguntado a la ministra si compartía la decisión adoptada por el Gobierno foral deeducativos de la etapa dea loscentros que imparten educación diferenciada por sexo en Navarra.

La ministra ha señalado que es una competencia del Gobierno navarro el gestionar los conciertos educativos y que ella respeta una decisión que "cumple escrupulosamente con la legislacion vigente", en la que se han seguido los procedimientos legales mientras "se ha mantenido la normalidad de la actividad educativa" en estos centros.

SALANUEVA: "HAY HERRAMIENTAS, SÓLO HACE FALTA VOLUNTAD POLÍTICA"

por exigencia de Bildu" el Ejecutivo navarro "en solo tres días ha corrido a suprimir los conciertos" en la etapa de Bachillerato. "Bildu pide y ustedes ejecutan". La senadora del PP ha replicado que estos centros se han ido adaptando progresivamente al sistema mixto que exige la LOMLOE, pero "ahora, curiosamente," el Ejecutivo navarro "en solo tres días ha corrido a suprimir los conciertos" en la etapa de Bachillerato. "Bildu pide y ustedes ejecutan".

Ha señalado que la LOMLOE está recurrida ante el Tribunal Constitucional y todavía no hay una sentencia, lo que requiere "un mínimo de prudencia" al tomar una decisión que "afecta de modo irreversible" a los estudiantes de estos centros. Ha señalado que estas familias tienen derecho a que sus hijos finalicen el ciclo educativo, "porque pagan impuestos como las demás", pero se les "niega" porque este modelo educativo "no gusta a determinados partidos políticos".

Salanueva ha señalado que es una "ataque a la libertad de enseñanza", una decisión "absolutamente irresponsable" y un "sectarismo puro y duro". "Ahora es la diferenciada, luego será la concertada".

una solución dentro de sus competencias, ya que "hay herramientas, solo hace falta voluntad política". La senadora del PP ha añadido que si no están dispuestos, pronto llegará su partido a gobernar con Ha pedido a la ministra que busque con la presidenta María Chivite dentro de sus competencias, ya que ", solo hace falta voluntad política". La senadora del PP ha añadido que si no están dispuestos, pronto llegará su partido a gobernar con Alberto Núñez Feijóo y lo va a solucionar.

LA MINISTRA RECUERDA QUE GALICIA, DEL PP, ANUNCIA QUE VA A ELIMINAR ESOS CONCIERTOS

La ministra ha insistido en que el Gobierno navarro con esta decisión ha cumplido la legislación vigente. Además, ha señalado que el hecho de que haya un recurso "no limita la vigencia de una ley hasta que no haya sentencia, a no ser que el Tribunal Constitucional diga lo contrario".

Alegría, que ha defendido la "coeducación", ha acusado a Salanueva y a su partido de aplicarse eso de: "consejos vendo que para mí no tengo". "Lo digo porque nos llaman sectarios. Imagino que usted también llamará sectario al presidente de la Xunta de Galicia (Alfonso Rueda, del PP), que acaba de anunciar que elimina la financiación pública a los colegios que segregan por sexo".