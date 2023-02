El socialista Cerdán se muestra "muy contento" de los acuerdos en Navarra y el Congreso con grupos como EH Bildu

secretario de Organización del PSOE y diputado por Navarra, El Santos Cerdán , ha defendido los acuerdos que su partido ha alcanzado en la Comunidad foral y en el Congreso con grupos como EH Bildu

petición que el alcalde de Pamplona,"frene" pactos entre el PSN y EH Bildu. Así lo ha declarado en una entrevista a 'Radio Euskadi', cuando se le ha preguntado por laque el Enrique Maya , de UPN , ha dirigido al presidente y líder del PSOE Pedro Sánchez , para quepactos entre el PSN y EH Bildu.

"Yo estoy muy contento de los acuerdos que se han alcanzado en el Gobierno de Navarra y en el Congreso de los Diputados, porque los que se han conseguido con distintas fuerzas políticas, entre ellas también EH Bildu, son para mejorar las condiciones de vida de los españoles y de los ciudadanos de Euskadi. No se ha dado nada en lo que no estemos de acuerdo en el PSOE, ninguna concesión extraña ni fantasmas que les gusta alimentar a la derecha navarra y mediática de Madrid", ha añadido.

RESPALDO A QUE SIGA EL GOBIERNO DE COALICIÓN QUE PRESIDE CHIVITE

la voluntad del PSN "es seguir con el Gobierno de coalición con Geroa Bai y Podemos". En opinión del diputado del PSN , solo "se están consiguiendo avances en la sociedad" y ha recordado que la Ley de Eutanasia se sacó adelante con el apoyo de EH Bildu. En todo caso, ha asegurado que"es seguir con el Gobierno de coalición con Geroa Bai y Podemos".

Tras recordar que Ferraz, la dirección nacional del PSOE, no impuso en Navarra vetos hace cuatro años a los pactos de gobierno, ha subrayado que ETA "terminó hace más de once años". "Todos los partidos políticos pedíamos entonces que dejaran las armas e hicieran política. Y la verdad es que yo, como socialista, me siento muy a gusto cuando veo a EH Bildu haciendo política", ha manifestado.