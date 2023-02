Los grupos, excepto el PSN, dejan solo al departamento de Salud

departamento de Salud y han criticado la gestión de las negociaciones con los sindicatos que hacen que haya dos huelgas planteadas en Navarra. Los grupos que forman el Parlamento de Navarra , excepto el PSN , se han posicionado en contra dely han criticado la gestión de las negociaciones con los sindicatos que hacen que haya

Los diferentes portavoces de los grupos han cargado este lunes tras la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces contra la gestión de Salud, aunque no coinciden en los motivos para la crítica.

Navarra Suma exige que se "escuchen" las reivindicaciones de los médicos para plantear soluciones e insiste en la necesidad de impedir que los profesionales "abandonen Navarra" para irse a comunidades vecinas.

El portavoz de la coalición, Javier García, ha criticado que el Gobierno "no sabe" gestionar el mayor presupuesto de la historia y "lo único que se está haciendo es destruir la sanidad navarra".

Desde Geroa Bai, socios de gobierno del PSN, han sido críticos con la gestión de Salud argumentado que los socialistas han tenido "otras prioridades" antes que la Atención Primaria y ha pedido a sus socios que "escuchen". "No solo se lo dice Geroa Bai, se lo está diciendo toda la comunidad sanitaria", ha explicado la portavoz María Solana.

Geroa Bai considera que la sanidad pública necesita una "renovación profunda" y una "refundación". "Las medidas que plantea Salud no son malas, pero sí insuficientes", ha aclarado. En cuanto a la manera de negociar que está teniendo el departamento, Solana ha explicado que "la huelga del resto de sindicatos se podía haber evitado si no se hubiera negociado solo con unos".

Podemos, como parte del Ejecutivo, ha considerado que el Gobierno tiene que ser "más ambicioso". "Para acabar con la huelga lo que hace falta es negociar y contar con presupuesto, pero hay que ser ambicioso para que las mejoras redunden en mejorar el servicio", ha señalado el portavoz de Podemos Mikel Buil, quien ha añadido que "la dinámica de negociación se ha vuelto perversa".

Por parte de EH Bildu, su portavoz, Adolfo Araiz, ha afirmado que su grupo está "preocupado" por la situación que atraviesa la sanidad navarra y ha advertido que el Gobierno no tiene mucho margen para actuar si quiere hacer una modificación presupuestaria, ya que la actividad parlamentaria acaba a final de marzo.

Los grupos tendrían que registrar la modificación mínimo 15 días antes de que el Parlamento se disolviera para la convocatoria de elecciones. Araiz ha explicado su grupo se alegra de que Salud haya replanteado la eliminación de la exclusividad.

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón ha explicado que no comparte la huelga de médicos y ha señalado que no se trata de acabar o no con la huelga, sino de "mejorar el servicio".

El PSN es el único grupo que ha defendido la gestión del departamento y ha achacado la situación a los recortes de 2014 y la pandemia. La portavoz Ainhoa Unzu ha señalado que "todo lo que ha estado en manos del departamento se ha hecho", ante las críticas de sus socios.

"Siempre hemos defendido que la Mesa Sectorial y la Mesa General es donde se debe negociar", ha apuntado.