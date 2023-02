Becada por Amancio Ortega: “Tengo miedo de empezar algo desde cero, pero sé que valdrá mucho la pena”

Leyre Martínez: “La selección fue muy difícil; más de 10.000 personas se han quedado fuera”

Leyre Martínez no tiene muy claro aún que es lo que aprenderá de su experiencia en Estados Unidos, pero sabe que lo quiere exprimir al máximo. “El idioma, el inglés, será mi primera prioridad, pero también quiero aprender a moverme sola, a ser más independiente, porque para mi esta es una experiencia completamente nueva. Diez meses en el extranjero sin mis padres... seguro que les echaré de menos, pero no tengo miedo. Intentaré afrontar las circunstancias nuevas y superarlas con tranquilidad. Además, voy confiada con mi inglés, tengo un B2 desde hace un par de años, así que espero que me ayude mucho para comunicarme con otras personas”, comenta.

Esta joven de Noáin viajará a EEUU en verano tras superar un difícil proceso de selección: “Las pruebas fueron muy difícil y muchísimas personas se han quedado fuera, más de 10.000. Esa fase del examen fue la que me puso más nerviosa, en cambio en la entrevista personal estuve más cómoda. Y eso que uno de cada cuatro no pasa la entrevista”.

DNI

​

​LEYRE MARTÍNEZ GARCÍA nació el 22 de agosto de 2007 y es hija de Aranzazu García Izal y de Miguel Ángel Martínez López. Tiene una hermana, Amaia (13 años). Vive en Noáin y estudia 4º de la ESO en el instituto público Elortizar, de la misma localidad. Le gusta tocar la guitarra eléctrica y el piano en el Conservatorio Profesional Pablo Sarasate y practica el voley.

EDUARDO BUXENS

Javier Zozaya Uribe: “Esta beca es un reconocimiento a lo mucho que me he esforzado en la ESO”

La aventura que le ofrece la Fundación Amancio Ortega llevará a Javier Zozaya Uribe hasta Canadá. No será la primera vez que pise Norteamérica, pues un familiar reside en EEUU, pero sí será su primera gran experiencia lejos de su familia. Espera la experiencia con nervios pero, sobre todo, con ilusión. Y no duda en animar al resto de estudiantes navarros a probar suerte con el programa.

“Es interesante hablar del proceso para los que estén interesados en participar en futuras ediciones de estas becas. Para comenzar hay que entregar varios documentos, empezando por la renta, ya que priman a los que tienen rentas más bajas. Después es necesario tener un 7 de media en la ESO y un 7 en inglés, y hay que superar después un examen. Me resultó bastante fácil, pero la nota de corte es bastante alta. De hecho, un amigo mío se quedó fuera por medio punto, así que tuve suerte. Después envié un vídeo presentándome y luego llegó la entrevista personal. Me preguntaron en inglés y en español. Para mí es un reconocimiento a lo que me he esforzado en la ESO”, indica

DNI

​

​JAVIER ZOZAYA URIBE nació en Pamplona el 13 de febrero de 2007 y es hijo de Vicky Uribe y de Jesús Mari Zozaya. Tiene dos hermanos; Marta (12 años) e Iñaki (13), y viven en Olaz. Estudia 4º de la ESO en el Colegio San Cernin, y juega a baloncesto en el mismo club. El próximo curso estudiará 1º curso de Bachillerato en Canadá, en la región de Ontario.

EDUARDO BUXENS

Adriana Sainz de Murieta: "Tengo miedo de empezar algo desde cero, pero sé que valdrá mucho la pena”

Rumbo a Estados Unidos partirá a finales de agosto Adriana Sainz de Murieta. No sabe ni a que estado ni con que familia vivirá, pero lo espera con mucha ilusión. Y con nervios al ver que las fechas se van acercando. Entre sus objetivos para esta aventura, la navarra destaca dos por encima de todo: hacer nuevos amigos y disfrutar de la experiencia. “Espero pasármelo muy bien y aprender inglés, aunque ya lo hablo todos los días en el colegio. Imagino que me costará un poco coger el ritmo los primeros días, sobre todo por la velocidad a la que hablen los profesores y compañeros, pero no creo que tenga muchos problemas para entenderles. Quiero hacer amigos, aprender cosas nuevas”, cuenta.

Cuando se le pregunta si tiene algún miedo, la joven navarra reconoce que alguno sí: “Tengo miedo de empezar algo nuevo desde cero, desde el principio, pero tengo muchas ganas de afrontarlo porque sé que va a ser una experiencia que valdrá mucho la pena. Estoy contenta de haber llegado aquí y de superar el proceso. El examen de las pruebas duró una hora y me resultó fácil y después pasé la entrevista personal”.

DNI

​ADRIANA SAINZ DE MURIETA OSORIO DE REBELLÓN nació el 28 de julio de 2007, es hija de Carmen Osorio de Rebellón y Pau Sainz de Murieta. Tiene 4 hermanos: Marcos (17 años), Pablo (12), Celia (10) y Carmen (2) y mis padres Carmen y Pau. Vivo en Berrioplano, estudia en el colegio Irabia-Izaga y juega a baloncesto. El próximo curso estudiará en Estados Unidos gracias a las becas Amancio Ortega.