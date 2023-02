NA+ y PSN unen sus votos para que Mañeru no entre en la zona mixta

Geroa Bai y Mañeru seguirá perteneciendo a la zona no vascófona de Navarra. La mayoría del Parlamento representada por Navarra Suma y el partido socialista ha unido este jueves sus votos para tumbar una iniciativa del resto de fuerzas que pretendía modificar la Ley del Euskera e incluir a la localidad en la zona mixta. NA+ y PSN han hablado del "uso muy limitado que el 10% de vascohablantes de la localidad hacen del euskera" o de las "trabas que muchos vecinos podrían encontrar para acceder a un puesto municipal ya que habría que valorar el euskera". En cambio, desde Bildu Podemos les han acusado de "euskarafobia" y de no respetar la voluntad popular del ayuntamiento de Mañeru.

Especialmente duros han sido con el PSN sus socios de Gobierno, que han acusado a los socialistas de estar "plegados a la derecha" y de tener un miedo endémico a sus críticas en el euskera. Jabi Arakama ha ido más allá. El portavoz de Geroa Bai, proponente de la modificación, ha terminado su intervención con una afirmación con cierto tono de amenaza: "La zona mixta la componen 44 localidades que suman 40.000 vecinos. Temen terriblemente que esa mancha de aceite vaya extendiéndose más por la ciudadanía navarra. Pero nuestro sueño será su pesadilla".

Inma Jurío, portavoz socialista, visiblemente enfadada, ha afeado a Arakama que haya desvelado en el pleno conversaciones privadas sobre este tema y ha aseverado que el debate de este jueves ha llegado sólo por interés político: "La pasada legislatura no lo quisieron hacer, por qué ahora en este momento. Cuando no compartimos posiciones nacionalistas nosotros ya no somos progresistas. Me da pena. El partido socialista nunca va a hacer una legislación euskaldun en una tierra que mayoritariamente no lo es".