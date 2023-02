La Universidad de Navarra crea un nuevo máster online de especialización en Derecho de Familia

nuevo máster online de especialización en Derecho de la Familia. La Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra impulsará el próximo curso 2023-24 un

El máster persigue "formar juristas especializados en Derecho de Familia, que conozcan de manera integral la realidad jurídica familiar y que puedan dar respuesta a las demandas de asesoramiento jurídico que les sean planteadas". Un programa que permita "comprender mejor la dimensión jurídica de la familia, tanto desde una perspectiva legal y jurisprudencial, como desde el planteamiento de las políticas públicas en esta materia", señala en una nota el centro académico.

Se trata de un título oficial con dos itinerarios de especialización en Patrimonio y en Derecho Internacional de la Familia. Es un programa online, flexible, que puede ser cursado parcialmente y compatible con el ejercicio profesional. Además, los alumnos contarán con una quincena de formación presencial en los campus de Pamplona y Madrid, en la que se incluirán seminarios de formación con despachos profesionales e instituciones públicas.

El máster está dirigido a graduados o licenciados en Derecho, u otra titulación declarada equivalente para alumnos del espacio europeo de educación, o internacionales, que quieran especializarse en Derecho de Familia. Igualmente, va dirigido a juristas nacionales e internacionales de habla hispana con cierto recorrido profesional en el ámbito del Derecho de Familia que quieran obtener una intensificación en sus conocimientos de la materia.

"La percepción social actual de qué es la familia dista mucho de la que existía hasta hace tan sólo unas décadas y el Derecho no puede permanecer al margen de esa evolución", afirma el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Navarra, Javier Nanclares, director del nuevo máster online de especialización en Derecho de Familia.

Nanclares incide en la necesidad actual de profesionales del Derecho expertos en "la resolución de las crisis de pareja, en la protección del interés superior del menor, en la lucha contra la violencia de género e intrafamiliar y en la valoración crítica de las políticas públicas en materia de familia. Además, los cambios en la sociedad también requieren más expertos en abordar materias del Derecho de Familia desde una perspectiva internacional (parejas compuestas por personas de distintas nacionalidades).

"La regulación de las instituciones familiares ha de ser sensible a las demandas de la sociedad, pero sin quedar a merced de las modas sociales. Ni toda relación es matrimonio, ni toda convivencia es familia, por mucho que constituyan formas de ejercicio de la libertad personal y manifestaciones de la voluntad individual. No toda situación fáctica debe ser necesariamente objetivo de tutela. A partir de ahí, es necesaria una regulación jurídica coherente y que proyecte esa coherencia en materia civil, procesal, penal, fiscal, etc., así como en la ejecución de políticas públicas", añade Javier Nanclares.

En este sentido, en su opinión, la eventual aprobación de lo que hoy es el Anteproyecto de Ley de Familias "pone claramente de manifiesto la necesidad de profesionales cualificados en el ámbito del Derecho de Familia, capaces de aplicar y examinar con sentido crítico normas cada vez más complejas".

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial correspondientes a 2021, los asuntos resueltos en los Juzgados de Familia sumaron 189.835. Por otra parte, el total de nulidades, separaciones y divorcios en España ascendió a 90.582; además, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer gestionaron otras 25.745 medidas.