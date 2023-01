Gracias a Urgencias maternal del HUN

El pasado 24 de enero nació nuestra pequeña Ane. Acudí al servicio de urgencias de parto, en semana 35 de embarazo, con una bebé colocada de nalgas y con bajo peso.

Al ser mi tercer bebé, acudí sola en taxi mientras mi marido preparaba a nuestros dos hijos y los llevaba con sus abuelos. Todo fue muy rápido. El parto estaba ya muy avanzado por lo que sin esperar a nada más, se puso en marcha todo el personal allí presente para preparar una cesárea de urgencia. Todo fue muy impactante para mi, por lo que estaba muy nerviosa. Con esta carta quiero agradecer a todos y todas los profesionales que estaban allí por su profesionalidad y cariño hacia mí durante esos momentos. Ginecólogas, anestesistas, matronas, auxiliares, pediatras, el celador que me ayudó a estar tranquila durante el pinchazo para la anestesia… Además, tuve la suerte de que nada más nacer mi pequeña, ya no me separé de ella ya desde el quirófano, pudiendo hacer el piel con piel tan necesario en bebés prematuros. Estoy segura de que esto supuso un esfuerzo para los profesionales allí presentes.

Por último, agradecer de corazón a la doctora Lara Martínez de la unidad de embarazos de riesgo del HUN por cuidar de mi familia durante estos meses. Les deseamos a todos lo mejor.