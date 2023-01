"Antes conocías a tus pacientes, los tenías controlados y podías prevenir"

Juan Ramón Sánchez Rubio, vocal de Atención Primaria del Sindicato Médico de Navarra y doctor en el centro de Barañáin, ponía voz tras la concentración a las dificultades en su ámbito.

"El mayor problema que tenemos -señalaba- es el control de la sobrecarga y, por otro lado, el tema económico". “Ambos están relacionados, aunque los responsables de Salud digan que no. La sobrecarga depende muy mucho de las plantillas. La semana pasada, por ejemplo, se fueron una pediatra y un médico de familia a La Rioja. Esta semana se ha ido otro pediatra y otra médica de familia y la semana que viene se nos va otra pediatra. En una provincia como esta es muchísimo. ¿Por qué se va la gente? -se preguntaba- porque todo nuestro alrededor, pero sobre todo Osakidetza, tiene unas condiciones mucho mejores que las nuestras”.

Sánchez Rubio recordaba así que casi un 20% de quienes sacaron plaza en la última OPE no han venido a trabajar a Navarra. “Es la primera vez que pasa, pero no me extraña. No solo no mejoran nuestras condiciones sino que ponen límites a nuestras jubilaciones. La gente se harta y se va”, lamentaba.

Asimismo, describía la sobrecarga de trabajo en su centro de Salud: “Una compañera me enseñaba ayer su agenda y tenía casi 80 pacientes programados. Están tres facultativos para siete u ocho cupos. Salimos de trabajar con la sensación de que no trabajamos como antes, cuando conocías a tus pacientes, los tenías controlados y podías trabajar la prevención. Ni disponemos ya del tiempo que requieren pacientes con patologías de salud mental. Ahora no hay tiempo ni de respirar”.