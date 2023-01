Un autobús en la familia

El primer viaje de Laura fue en autobús. Tendría apenas tres días, había nacido el 9 de enero, en uno de los inviernos de los 70, cuando el frío y la nieve no eran noticia. Su padre fue a recogerlas, a ella y a su madre, a la maternidad. Era el único vehículo que había en la familia. Francisco Peche había vendido su coche y emprendió una aventura empresarial con un autobús y kilómetros de ilusión por delante, buscando viajes de puerta en puerta. El 1 de mayo se cumplirán 45 años de aquello. Hoy, sus dos hijos, Javier el mayor y Laura, 44 años, la pequeña, continúan al volante de la empresa familiar.

recibe para la entrevista en la nave dedonde tiene su casa Autobuses Peche, en un despacho entre fotos de autobuses y dibujos de sus hijos, donde hace al tiempo labores de administrativa. “Mi padre empezó con aquel autobús y se jubiló con diez, con ellos seguimos”, explica Laura Peche González. Sacó el carné de conducir con 18 años y el de autobús con 21, “porque antes no era posible”. Ya desde niña había acompañado muchas veces a su padre a algunas excursiones o a competiciones deportivas. Él al volante y ella sin perder detalle de lo que acontecía en ese cápsula sobre ruedas para 50 personas.“Me gustaba, pero también el autobús”, concluye que eligió: “Es todo lo que he visto, conducir me gusta, es mi casa y, además, disfruto con el trato con la gente”, razona. Recuerda bien su primer viaje: “La ruta escolar de la ikastola Sanduzelai y a Obanos con el club deportivo Amaya. Eso no se olvida, aunque han pasado 23 años”, apunta que entonces todavía eran pocas las mujeres al volante de un autobús. “En la villavesa algunas más, en la ruta no. Ahora eso ha cambiado”, repasa los rostros que se cruza en carretera. Su empresa cubre viajes discrecionales, es decir, los que no son de líneas regulares. “Hacemos rutas de colegios en Pamplona y la Comarca, también ende fábricas, y luego en fin de semana competiciones deportivas, además de excursiones con jubilados... de todo un poco. Por Navarra, por España y fuera. Lo que toque y el trato es cercano, al final conoces a los niños, a los jóvenes del deporte y hasta te implicas en sus resultados...”, explicaba esta semana en vísperas del temporal. “Ya se sabe que con nieve Pamplona es un caos, cualquier ciudad lo es, pero hay que afrontarlo con paciencia, no pasa nada”, enfatiza con una sonrisa y reconoce que le gustan los días fríos, cuando el oficio le lleva a las brumas de Ultzama y exprime el paisaje a través del cristal. En estas dos décadas largas el oficio ha cambiado, al ritmo en que han evolucionado las carreteras, la tecnología, con los teléfonos móviles y los GPS... y la propia mecánica, con la suspensión o los cambios automáticos. Pero también antes eras el señor conductor y ahora esa distancia se ha limado.