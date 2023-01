Na+ dice que la nueva estrategia de vacunación de Navarra se podría haber adelantado

Navarra Suma en la Comisión de Salud del Parlamento de Navarra, Cristina Ibarrola, ha considerado que la actualización de la Estrategia Navarra de Vacunación es "positiva" por cuanto incorpora cuatro nuevas indicaciones, pero ha criticado que no se hayan incluido antes y ha afirmado que el Gobierno foral "llega tarde y se queda corto". La portavoz deen la Comisión de Salud del Parlamento de Navarra,, ha considerado que la actualización de laes "positiva" por cuanto incorpora cuatro nuevas indicaciones, pero ha criticado que no se hayan incluido antes y ha afirmado que el Gobierno foral "llega tarde y se queda corto".

PSN, Geroa Bai y EH Bildu han avalado en términos generales la actualización de la estrategia, que ha sido presentada este martes en una comisión parlamentaria por la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, acompañada por la directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, Marian Nuin. Por el contrario,han avalado en términos generales la actualización de la estrategia, que ha sido presentada este martes en una comisión parlamentaria por la consejera de, acompañada por la directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra,

meningococo B a los 2, 4 y 12 meses de vida, la extensión el próximo curso escolar de la vacunación frente al virus del papiloma humano a 5.500 varones de 12 años (actualmente solo se administran dosis a las chicas) y la vacunación frente a la gripe en población infantil de 6 meses hasta 5 años para la temporada 2023-2024. Además, en la población adulta se ofertará la protección frente al herpes zóster a la cohorte de 65 años. La Estrategia Navarra de Vacunación prevé en 2023 la incorporación de la vacunación infantil dela los 2, 4 y 12 meses de vida, la extensión el próximo curso escolar de la vacunación frente al virus del papiloma humano a 5.500 varones de 12 años (actualmente solo se administran dosis a las chicas) y la vacunación frente a la gripe en población infantil de 6 meses hasta 5 años para la temporada 2023-2024. Además, en la población adulta se ofertará la protección frente ala la cohorte de 65 años.

La consejera de Salud, Santos Induráin, ha explicado que en conjunto estas medidas suman una población potencialmente beneficiada de 48.700 personas con un coste que supera los tres millones de euros, pero ha señalado que "toda inversión en prevención y en protección es rentable en términos de equidad social y salud, y de la propia eficiencia del sistema, y en esto la detección precoz con cribados poblacionales y la protección vacunal son las dos caras de una misma moneda que no es otra que evitar enfermedades y contagios cuyo tratamiento asistencial luego es más complicado y gravoso para las propias personas, pero también para el sistema sanitario".

Con esta estrategia actualizada, Navarra se anticipa al marco temporal propuesto en el ámbito estatal, que daba margen hasta 2024 en la mayoría de los casos (papiloma, meningococo y herpes) y en la Comunidad foral se implantará en 2023, lo mismo que la vacunación a menores de gripe que también será ese año.

En primer lugar, la extensión a los varones de 12 años de la recomendación de vacunación frente a VPH para su implantación antes de finales de 2024 supone en Navarra vacunar a 5.500 personas más, que corresponde a los varones de la cohorte 12 años, con una inversión anual de aproximadamente 500.000 euros. La propuesta es comenzar con el curso escolar 2023-2024. Actualmente los grupos que ya están cubiertos por esta vacuna son niñas residentes en Navarra que reciben dos dosis de vacuna frente al VPH a los 12 años de edad, con pauta 0-6 meses.

Además, se vacuna con tres dosis a todas las mujeres residentes en Navarra que hayan nacido después del 1 de enero de 1992, tengan menos de 26 años y no hayan sido inmunizadas previamente así como a mujeres mayores de 26 años no inmunizadas previamente, sexualmente activas, y con indicación médica por presentar distintos factores de riesgo: conización, inmunodeficiencias (incluida la infección por VIH), tratamientos con inmunodepresores, trasplante de órgano sólido o precursores hematopoyéticos y Síndrome WHIM.

En los hombres sólo se contemplaba hasta ahora la vacunación también con tres dosis frente al VPH en personas con infección por VIH y síndrome WHIM y menores de 26 años que tienen relaciones sexuales con hombres.

Una segunda novedad es la protección contra el herpes zóster. Actualmente está recomendada la administración de la vacuna inactivada frente al herpes zóster con la pauta adecuada a su patología a personas con trasplante de órgano sólido (TOS), pretrasplante o postrasplante; trasplante de progenitores hematopoyéticos o infección por el VIH. Con la nueva planificación hay previsión y disposición de dosis para ofertar en 2023 esta vacuna a la cohorte de 65 años (a los nacidos en 1958), es decir, a 8.000 personas con esa edad. El presupuesto ascenderá a 1,5 millones de euros euros.

La tercera novedad es la extensión de la indicación de la vacunación frente a la gripe a la población infantil de 6 meses hasta 5 años para la temporada 2023-2024. Se hará efectivo en Navarra en otoño de 2023 e incorpora una población aproximada de 30.000 menores.

Por último, se incorpora la vacunación frente a meningococo B en el primer año de vida. Aunque su incidencia es baja, para su aprobación se ha tenido en cuenta la gravedad de la enfermedad, el conocimiento actual de la efectividad de la vacuna y la equidad de la medida en la población, ya que actualmente es financiada por un número importante de familias. Son tres dosis que se administran a los 2, 4 y 12 meses de vida. Se comenzará a ofertar la administración a las familias de los recién nacidos en 2023, 5.200 niños y niñas aproximadamente. Supone una inversión anual de un millón de euros.

La portavoz de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, ha considerado que es "positiva la incorporación de nuevas vacunas de contrastada efectividad, pero las explicaciones técnicas, que agradecemos, ponen en evidencia que se justifica bastante difícil que no se hubieran adelantado antes". "No nos han traído nada que no supiéramos. Llegan tarde y se quedan cortos. Todo lo que han dicho ya lo había anunciado la consejera en diferentes ocasiones. Pensábamos que habría nuevas aportaciones. Este Gobierno ha sido incapaz de adelantarse a cualquier prestación en cartera de servicios que no estuviera aprobada antes por el Gobierno de Pedro Sánchez como cartera básica y por tanto obligatoria para Navarra, al contrario de lo que sí han hecho otras comunidades. Con ustedes, no estamos siendo referentes en nada", ha criticado Ibarrola.

La portavoz del PSN, Patricia Fanlo, ha respaldado la actualización presentada por el Gobierno de Navarra. "Es un gran avance que se haya actualizado la estrategia incorporando en el calendario estas nuevas vacunas. Una de las principales enseñanzas de la pandemia no ha sido otra que la importancia de la vacunación y Navarra ha demostrado tener una fuerte cultura de vacunación, una estructura de vacunación muy bien engranada", ha asegurado. Además, ha destacado que "Navarra se adelanta un año en lo aprobado por el Ministerio" y ha defendido que la estrategia "garantiza una adecuada protección a lo largo de toda la vida para los navarros y contribuye a la equidad y a un envejecimiento saludable".

Por parte de Geroa Bai, Ana Ansa ha afirmado que la estrategia "es un nuevo avance y vamos caminando a la hora de tener una mayor cantidad de vacunas disponibles, lo consideramos positivo". "El Consejo Interterritorial es el paraguas donde todos estamos, pero luego cada Comunidad va a decidir el calendario vacunal y va a decidir qué vacunaciones van a ser sin coste para las familias, que no gratis, porque no tenemos nada gratis en la sanidad, todas las cosas en sanidad suponen un coste importante. Las nuevas vacunas nos van a costar unos tres millones de euros, que asumimos con total alegría, pero es mucho dinero", ha asegurado.

El portavoz de EH Bildu, Txomin González, ha señalado que la actualización de la estrategia "es un paso adelante". "Las vacunas, si algo han demostrado a lo largo de la historia, es la gran efectividad que tienen, aunque nos preocupa el incremento de la reticencia vacunal en la sociedad y ahí sí que habría que hacer un trabajo en la sociedad para que sean valoradas conforme a su eficacia", ha afirmado.