Bildu se niega a contestar a Covite si estuvo bien que ETA matara

Con esta pregunta directaquiso facilitar a Bildu que dé un paso hacia la convivencia. Pero se quedó sin respuesta., portavoz del partido abertzale, no quiso dársela. O no se atrevió. O no le dejaban. Así que el silencio planeó sobre la sala. Fue lo más destacado de la comparecencia de este martes del colectivo de víctimas del terrorismo en el Parlamento , donde acudió para presentar los datos recogidos en su observatorio de la radicalización.

Inés Gaviria, representante de Covite, recordó que en 2016 pusieron en marcha el Observatorio de la Radicalización, para el recuento de actos de apoyo y legimitación del terrorismo de ETA en público, y que han visto que ‘ongi etorris’ a miembros de ETA “ya no se dan”. “La principal lacra que queríamos que se erradicase eran los ‘ongi etorris’ y también se termine con cualquier actividad de apoyo a ETA”, comentó.

“¿Cómo reconstruimos la moral? ¿Cómo asentamos valores éticos y democráticos en una comunidad en la que la maldad en estado puro y la deshumanización han estado tam presentes y durante tantos años? Si queremos que estos valores se asienten en la sociedad, lograr la deslegitimación es un imperativo. ¿Quién es un obstáculo para reparar esta moral? Sólo existe un partido político que hoy sigue justificando y sin condenar la violencia: EH Bildu. Los señores de Bildu son el mayor obstáculo para la paz y la convivencia en nuestra comunidad. Siempre lo han sido, antes cuando mataban y ahora legitimándolo. Ahora son los lobistas de los asesinos presos”, denunció Ordóñez.

INSTRUMENTALIZACIÓN DE COVITE POR PARTE DE LOS PARTIDOS DE DERECHA

LAS REACCIONES DE LOS PARTIDOS

​Iñaki Iriarte (Navarra Suma):"ETA nunca fue un fenómeno de lobos solitarios". “El terrorismo de ETA nunca fue un fenómeno de lobos solitarios, siempre tuvo el apoyo de una pequeña parte de la sociedad. El metaverso abertzale no ha acometido una deslegitimación del terrorismo. Rechazan que se pueda investigar y procesar a más gente, dicen entorpecería el proceso de paz, una argumentación perversa”.

​Inma Jurío (PNS): "Hacemos políticos para un futuro en convivencia". “Creemos que estamos haciendo políticas públicas dirigidas al futuro en convivencia pacífica, con un reconocimiento claro de la ilegitimidad de una organización terrorista. Hemos trabajado por crear un plan de convivencia para las generaciones futuras para que no se repita el pasado ni se olvide. Todos los partidos condenamos de una manera u otra todas las vulneraciones de los derechos humanos”.

​Uxue Barkos (Geroa Bai): "Rechazamos cualquier acto que revictimice". “Compartimos que la deslegitimación del terrorismo es primordial. Memoria firme pero sin nostalgia. Memoria firme en la condena de la vulneración de los derechos humanos y la empatía con las víctimas. Rechazo de cualquier acto que revictimice a quienes han sufrido el acto de cualquier tipo de violencia. Defendemos que la condena al terrorismo es compatible con el fin de la dispersión”

​Bakartxo Ruiz (EH BILDU): "Cualquier cosa que diga la transformarán en un titular". “Estoy acostumbrada a escuchar sus intervenciones, hoy han querido poner el foco más que nunca en nuestro grupo y en la actividad de uno de nuestros miembros. No voy a tratar de rebatir alguna de sus aseveraciones. Por suerte estos años han cambiado muchas cosas, pero cualquier cosa que pueda decir hoy aquí la querrán transformar en un titular, para eso han venido. Me quedo con escuchar”.