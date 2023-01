El PSN tendrá que contar con NA+ para eliminar la exclusividad de los médicos

exclusividad de los médicos de la red pública. Aunque Geroa Bai no se cierra a analizar la medida, tanto Bildu como Podemos e I-E son tajantes en su rechazo a la misma. El PSN deberá contar con Navarra Suma si quiere sacar adelante la propuesta del departamento de Salud del Gobierno foral de suprimir lade la red pública. Aunque Geroa Bai no se cierra a analizar la medida, tanto Bildu como Podemos e I-E son tajantes en su rechazo a la misma.

No obstante, todo apunta a que va a tener el apoyo de Navarra Suma. Su parlamentaria Marta Álvarez ha recordado que esta, como otras reivindicaciones de los médicos, ya las ha propuesto su grupo cada año en el Parlamento, la última vez hace poco más de un mes en el debate de los presupuestos. “Es una reivindicacíón que defendemos de forma clara”. No obstante, ha expuesto sus dudas sobre la forma en la que se quiere hacer, ya que ha afirmado que todavía no se les ha planteado una propuesta concreta.

ADVERTENCIA DEL PSN AL SINDICATO MÉDICO

El socialista Ramón Alzórriz ha advertido que si esta medida y otras planteadas por Salud al Sindicato Médico que se llevarán al Parlamento para su aprobación no son suficientes para detener la convocatoria de huelga, se pensarán si plantearla.

Geroa Bai, de entrada, no se cierra a la iniciativa. Su portavoz Uxue Barkos ha señalado que están de acuerdo con el sistema tal y como está, pero que entienden que pueda plantearse una revisión de una situación que no se da en la mayoría de comunidades. Sin embargo, también ha indicado que no le parece el mejor modo de abordar un tema de tanta importancia hacerlo “de un día para otro” como respuesta al Sindicato Médico dentro de las propuestas para evitar la huelga de facultativos convocada.

LOS GRUPOS QUE RECHAZAN LA MEDIDA

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha expresado públicamente el rechazo de su grupo a suprimir la exclusividad de los médicos de la red pública. Ha afirmado que les preocupa la “deriva” del departamento de Salud que a su juicio está “metiéndose en la boca del lobo” con una iniciativa que favorecerá a la sanidad privada, ha señalado.

Ruiz ha desvelado que Salud ya intentó acordar un cambio legal para conseguirlo en la negociación presupuestaria pero no lo consiguió y ahora quiere impulsarlo “por la puerta de atrás” y sacarlo adelante “con Navarra Suma”.

Bildu ha pedido información y han preguntado si supondrá quitar el complemento de exclusividad.

Mikel Buil, de Podemos, no está de acuerdo con la propuesta, recalcando que “no va resolver el problema de las listas de espera”.

Por su parte, Marisa de Simón, de I-E, ha argumentado a su rechazo que “no se justifica que el personal médico tenga un régimen especial”, cuando además reciben por ello una compensación retributiva.