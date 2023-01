Navarra Suma considera "gravísimo" que Saiz no haya acudido a la justicia "teniendo indicios de la comisión de un delito"

Marta Álvarez ha calificado este jueves de hecho "gravísimo" que la consejera de Economía y Hacienda, "teniendo conocimiento de indicios delictivos -en referencia al acuerdo entre Sodena, Albyn Medical y CEN, para la compra de mascarillas- no hizo lo que tenía que hacer, remitir el asunto a la fiscalía o juzgado de guardia de forma inmediata". La parlamentaria de Navarra Suma ha calificado este jueves de hechoque la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz s -en referencia al acuerdo entre Sodena, Albyn Medical y CEN, para la, remitir el asunto a la fiscalía o juzgado de guardia de forma inmediata".

existencia de unos papeles de trabajo que apuntaban en la dirección de un posible delito tal y como puso de manifiesto anteriormente el consejero de Desarrollo Económico, La parlamentaria de Navarra Suma se ha expresado así esta mañana en la Cámara tras preguntar a la consejera Saiz por latal y como puso de manifiesto anteriormente el consejero de Desarrollo Económico, Mikel Irujo

Álvarez le ha leído a la consejera Elma Saiz el artículo 408 del Codigo Penal, según el cual, "La autoridad o funcionario que faltando a la obligación de su cargo dejara intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables incurrirá en pena de inhabilitación especial para empleo de cargo público por tiempo de seis meses a dos años", así como el artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se pronuncia en términos parecidos de responsabilidad. "Dos articulos contundentes que, desde luego, no dicen nada de pedir un informe a la Cámara de Comptos, que dicho con todos los respetos, no es quien para investigar si hay o no un delito ni para abrir un procedimiento penal porque no está capacitada para ello", ha afirmado Álvarez. "Usted consejera y el director general de intervención, si tenían indicios de un posible delito, tenían una obligación muy clara: remitir el asunto a la fiscalía o al juzgado de guardia.De hecho, siguen teniendo la misma obligación", ha apuntado tras subrayar que le parece "escandaloso" un convenio "que ha hecho perder a las arcas públicas dos millones de euros".

La consejera de Economía y Hacienda ha respondido que en todo momento ha actuado "escrupulosamente" tal y como debía hacerlo. "Lo que he hecho ha sido dejar actuar al órgano de control sin interferencias y con arreglo a lo que señala su marco normativo de regulación. Y le digo más, si algo se ha demostrado en este episodio que han convertido ustedes en su ariete contra el Gobierno es que precisamente los procedimientos de control del Gobierno han funcionado a la perfección desde el primer minuto". Saiz ha acusado a Navarra Suma de ser unos "abanderados del oportunismo político" y de ir en este proceso de las mascarillas "a rebufo", "pues fue este Gobierno quien puso sobre la mesa los resultado de un trabajo de control impecable. A pesar de ellos nos acusan de oscurantismo, cuando menos resulta irónico", ha sostenido Saiz.