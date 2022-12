El Gobierno de Chivite saca adelante con EH Bildu sus cuartos y últimos presupuestos

La ley de presupuestos se ha aprobado con 23 votos a favor, 7 abstenciones de Bildu y 19 votos en contra de Navarra Suma (NA+).

Son unos presupuestos que no incluyen ni una sola de las propuestas que ha planteado la coalición de UPN, Ciudadanos y PP, ya que el resto de los grupos ha votado en contra en bloque durante las sesiones en las que se han debatido las enmiendas.

La portavoz de NA+, María Jesús Valdemoros, ha sostenido que el Gobierno y sus socios no han empujado el desarrollo e impulso de Navarra pese a contar con más ingresos que los ejecutivos anteriores; que dejan a muchos colectivos profesionales descontentos y a “ciudadanos que pagan más impuestos y reciben menos servicios públicos”, o a una sanidad con largas listas de espera.

“Mire presidenta, ha dispuesto de casi 4.000 millones de euros más que la legislatura anterior y de 5.116 millones de euros más que la última legislatura de UPN, casi el presupuesto de un año de Navarra, una barbaridad”. Sin embargo, pese a ello, “deja una comunidad peor que la que encontró, más empobrecida y menos competitiva. Ese es su legado”, ha añadido.

Valdemoros ha lamentado que el Ejecutivo “ha querido dar imagen de pluralidad”, cuando era un “engaño”, porque “no ha querido” negociar con ellos optando por “blanquear” a EH Bildu y ha rechazado en toda la legislatura las 1.669 enmiendas que en total ha presentado NA+ a los distintos presupuestos de Navarra. “Ese es su gobierno del diálogo”.

Ha subrayado que llegaron a ofrecer a Chivite ser presidenta hasta hoy si rompía con esta coalición, pero no quiso, y le ha acusado de seguir en sus políticas de pactos las directrices que marca Ferraz, la dirección nacional del PSOE.

EL PSN DICE A NA+ QUE AÑORA UN PASADO QUE “NO VOLVERÁ”

El portavoz del PSN ha replicado que para negociar primero NA+ se tendría que haber sentado a la mesa, pero no quiso. Ha sostenido que estos cuartos presupuestos “muestran un gobierno estable y sólido” que da respuesta a los problemas que tiene la sociedad. Ha contrapuesto que enfrente tienen a una oposición “rancia”, “con añoranzas de lo que no volverá” y que hace “un discurso destructivo”.

“Hemos sido capaces de alcanzar acuerdos para articular mayorías alternativas a la derecha”, ha recalcado por su parte la parlamentaria de EH Bildu Laura Aznal, que ha deseado a Navarra Suma seguir “en la irrelevancia de forma indefinida”.

EL PLENO YA COMENZÓ CON TENSIÓN

Este pleno ha empezado ya mostrando la tensión entre Navarra Suma y el PSN. El detonante han sido unas enmiendas presentadas en la misma sesión, lo que se llaman enmiendas in voce. Para que se puedan debatir, todos los grupos deben aceptar su trámite. Había 4 del PSN y sus socios y 1 de NA+. El presidente del Parlamento,, ha preguntado si alguien se oponía a su debate. El portavoz de NA+,asintió. No aceptaban las 4 enmiendas del resto porque nadie se había puesto en contacto con ellos para explicárselas, argumentó. Tomó entonces la palabra el socialista Ramón Alzórriz asegurando que Esparza no estaba diciendo la verdad, y que si no aceptaban debatir esas cuatro propuestas, ellos tampoco tramitarían la de Navarra Suma.