Dispositivo especial conjunto de los cuerpos policiales en Navarra para navidades

Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral y dispositivo policial especial para "garantizar un entorno seguro a los ciudadanos durante las próximas fechas festivas". Policía Municipal de Pamplona han establecido, del 16 de diciembre hasta el próximo 7 de enero, unpara "garantizar un entorno seguro a los ciudadanos durante las próximas fechas festivas".

Según ha explicado la Delegación del Gobierno, "el objetivo es mejorar la prevención de hechos delictivos con especial atención a los hurtos en zonas comerciales, hurtos y robos con violencia en zonas de ocio".

Con relación a la prevención de robos con fuerza en viviendas, anexos y establecimientos comerciales, los cuerpos policiales han recordado que, durante los viajes en periodos navideños, es necesario cerrar con llave la puerta de la vivienda para dificultar el acceso de los ladrones a su interior. Se pide no dejar señales visibles de que la vivienda está desocupada, no bajar totalmente las persianas o instalar programadores que enciendan y apaguen alguna luz, radio o televisión, así como no divulgar la ausencia del domicilio.

Durante este periodo se reforzará la presencia policial uniformada y de paisano en zonas y lugares de considerable afluencia y aglomeración de personas durante el periodo navideño.

Además de impulsar la presencia policial con mayor número de efectivos, los cuerpos policiales facilitarán consejos y pautas seguras a comerciantes y ciudadanos sobre seguridad en establecimientos, en los productos, en la gestión de fondos y actuación ante hechos delictivos.

A través de los perfiles de las distintas redes sociales de los Cuerpos participantes (@policia, @guardiacivil, @policiaforal_na y @pamplonairunaPM), "los ciudadanos podrán recibir recomendaciones para disfrutar de una Navidad segura, además de actualizaciones en tiempo real", indican desde la Delegación.

"Además, la aplicación para teléfonos móviles 'Alertcops' así como otras aplicaciones policiales en redes sociales de ámbito local y foral, permitirán que una persona pueda comunicar una alerta sobre cualquier hecho delictivo", destacan.