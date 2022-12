Homenaje a los 75 médicos jubilados a lo largo de este año en Navarra

El Colegio de Médicos de Navarra celebró ayer su homenaje anual a los facultativos que se han jubilado a lo largo del año. Son 75 profesionales, la segunda cifra más alta después de 2020, cuando se jubilaron 80 médicos.

En este momento, el 19,4% de los médicos colegiados en Navarra, que suman 4.672 profesionales, están jubilados. En total son 909 facultativos (597 hombres y 312 mujeres). En 2015 los médicos colegiados jubilados suponían el 15% del total, lo que refleja el incremento en las jubilaciones que se ha producido en los últimos años. De hecho, en los cinco últimos han terminado su labor activa 349 profesionales (72 en 2018, 55 el año siguiente, 80 en 2020, 67 en 2021 y 75 este año).

El presidente del Colegio de Médicos, Rafael Teijeira, entregó a los jubilados que asistieron al acto una insignia y el doctor Pablo Larraz pronunció una conferencia sobre ‘Enfermedad y muerte en la vida y tiempo de Julián Gayarre. Historia de un maletín’. Además, se entregó un diploma a 67 colegiados honoríficos que han cumplido 70 años.

Javier Sesma: “La inmediatez no ayuda en las urgencias”



Javier Sesma Sánchez (28-11-1957), natural de Tudela, casado y con dos hijos, es nieto e hijo de médicos. Fue jefe del servicio de Urgencias del antiguo Hospital Virgen del Camino, del Hospital de Navarra y, después, dirigió el servicio en el Complejo Hospitalario de Navarra. Vivió la fusión de las urgencias de los hospitales. “Ha habido de todo. Problemas, incertidumbres y soluciones. Visto con perspectiva estoy contento”. El resultado final es más que aceptable y positivo, añadió. “Tenemos un servicio muy bueno y buenas instalaciones, que, como todo, son mejorables”. Lo mejor, afirmó, es la gente “maravillosa” que conoces. “Siempre he tenido presente la ilusión por el trabajo aunque los últimos años han sido duros”. Las urgencias resuelven las disfunciones del sistema, pero en todos los sitios. “En función de cómo vaya hay más o menos presión”. La cultura de la inmediatez no ayuda. Por eso, aboga por educar en su uso adecuado. Ahora, añadió, es el turno de los jóvenes.

Luis Otermin: “Hay que mimar a los profesionales”

Luis Otermin Fagoaga (8-6-1957), natural de Irurita (Baztán), casado y con dos hijos, ha desempeñado una larga carrera en distintos puestos de gestión de SNS, desde director médico del Hospital de Navarra y, después, gerente de este centro; a director de Ubarmin, del servicio de Urgencias Extrahospitalarias o del servicio de Prestaciones y Conciertos.“Me quedo con los amigos y compañeros tras todos estos años”. Destacó la tecnología como el cambio más potente, ya que resuelve aspectos que antes se basaban solo en la clínica. “Pero quizás ahora nos basamos demasiado en la tecnología y se ha perdido un poco lo que antes sobraba, clínica. Hay que buscar el equilibrio entre tecnología y humanidad. Se está consiguiendo porque se está trabajando mucho en recuperar la empatía y cercanía con el enfermo. Preguntarle como está, no solo hacerle pruebas”. A la sanidad le falta tiempo, afirmó, porque no se puede pedir más esfuerzo tras dos años duros de pandemia. “Hay que mimar a los profesionales”.

Mª Pilar Arroyo: “Los pacientes me han dejado huella”​

Mª Pilar Arroyo Aniés (27-5-1956), natural de Huesca, casada y con dos hijos (una estudia medicina), empezó a trabajar en 1979 en un pueblo de Aragón, “sin agua caliente y pasando la consulta detrás de la barra del bar”. Tras pasar por París, Zaragoza y Gerona, estuvo 13 años en el centro de salud de la Txantrea y 22 en Huarte. En ambos fue directora. “Pusimos en marcha el centro de la Chantrea con un trabajo de equipo maravilloso”. Pero su vocación le llevaba a la medicina rural donde “tratas todos los ámbitos”. Arroyo escribe relatos. “Quiero devolver cosas que me han dado. Te agradecen mucho y puedes apoyar a las familias. He dejado huella en pacientes pero ellos la han dejado en mí. Me siento afortunada”, dijo. Por eso, reindicó la Primaria, “que está dejada de lado. Ningún político asume la realidad que tenemos”. Y pidió que se valore a los profesionales, buenas condiciones para los equipos, dotarles adecuadamente y educar en el autocuidado. “Si Primaria trabaja bien, el hospital trabaja mejor”.

MÉDICOS JUBILADOS EN 2022



Ignacio Alberdi Ibáñez, Fernando Aldana Moraza, María José Alfaro Hualde, Teresa Sofía Añorbe Rodríguez, Miren de Erkuden Aramburu Urtasun, María Mercedes Aramendía López de Guereño, José María Arejola Salinas, Gregorio Armañanzas Ros, María Pilar Arroyo Anies, Emilio Arzoz Sainz De Murieta, María Luisa Barandiarán Bengoetxea, Carlos Bardají Pascual, Joan Boldu Mitjans, María del Pilar Caballero García y Fermín Ignacio Castiella Lafuente.

María Jesús Chocarro Arrondo, María Carmen Cipriain Chocarro, Justina Cubero Yuste, María Idoya Díez de Ulzurrun Sagala, Domingo Javier Díez Martínez, María Socorro Echavarren Elizalde, María Inmaculada Echávarri Arraíza, José Javier Echeverría Salaverría, Francisco Javier Eraso Rodríguez, José Escribano Jarauta, María Teresa Amparo Esquíroz Lauroba, Ricardo José Ezcurra Irure, Tarsicio Forcen Alonso y María Teresa Fortún Pérez de Ciriza.

También se han jubilado María Carmen Fuertes Goñi, María Lourdes Galdeano Galdeano, Rosa María Gallo Trebol, María Aránzazu García de Eulate Ruiz, María Antonia Goñi Cana, Joaquín Grau Tasa, Jorge Guridi Legarra, José Javier Ilundain Suquía, Ignacio Iribarren Udobro, Fernando Jiménez García-Villoslada, María Asunción Labayen Goicoechea, María Isabel Latasa Micheo, María Elena León Sánchez y Sara Leoz Egea.

Y sus compañeros María Socorro Lizarraga Mansoa, José Ignacio Lizarraga Urdiain, María Lourdes Lopetegui Jaunsaras, María Paz Lorente Valero, César Genaro Maraví Petri, Jesús Ignacio Martínez Chocarro, Julio Carlos Morán Pi, Francisco Javier Nicolás Roldán, María Teresa Nosti Izquierdo, María Pilar Ollaquindía García, María Elena Osaba Arellano, Luis Otermin Fagoaga, María del Mar Palma Oña, Víctor Peralta Martín, María Carmen Pérez Lecumberri, Alberto Agustín Pérez Tellería, Melanya Poghosyan Avagyan, Ángel Recarte Pérez-Ciriza, Andrés Rivas Alonso, María Asunción Salcedo Miqueleiz, Melchor Sánchez Gracia, Amaro Sánchez Moreno, Francisco Javier Sesma Sánchez, José Joaquín Sexmilo Baeza, María Felisa Sos Ortigosa, María Andresa Teres Mateo, Ana Isabel Uriz Lusarreta, Inmaculada Vega Ortega, Carlos Villas Tome, Juan José Yaniz Igal, María Eugenia Yoldi Petri y Abelardo Zardoya Sanz de Ayala.

