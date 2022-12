UGT advierte de la tasa de paro juvenil y de la "altísima temporalidad"

El portavoz de RUGE, asociación de jóvenes de UGT, Eduardo Magaldi, ha afirmado que el paro juvenil triplica la tasa de desempleo a nivel general en Navarra y ha señalado que existe una "altísima temporalidad" y una "altísima parcialidad no deseada, aunque haya ese falso mito de que los jóvenes quieren un trabajo parcial porque así se pueden dedicar a otras cosas".

Así lo ha indicado este miércoles en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a la secretaria de Juventud de UGT de Navarra, Aroa Celorrio, para analizar la situación de las personas jóvenes en el mercado laboral y para presentar las jornadas que va a desarrollar el sindicato estos días en Pamplona.

Tras indicar que la realidad de los jóvenes navarros "no es muy diferente" respecto a la del resto del país, Magaldi ha subrayado que entre los principales retos para la juventud se encuentra el "problema" de la despoblación del medio rural. "Nos vemos obligados a tenernos que ir de nuestros pueblos natales a buscarnos la vida cada vez a urbes más grandes porque se va concentrando ahí la oferta de empleo y la economía, y vemos cómo se quedan totalmente despobladas estas regiones", ha remarcado.

También ha afirmado que otra cuestión que "preocupa" al sindicato es que el primer contacto de los jóvenes con las empresas sean, en muchos casos, prácticas no laborales "fraudulentas". "Nosotros tenemos una campaña desde hace tiempo abierta para perseguir y denunciar esos fraudes, y tenemos abierta la Mesa del Estatuto del Becario, que yo desearía que ya se hubiese cerrado", ha apuntado.

En este sentido, ha asegurado que "tenemos un documento más que avanzado, llevamos muchísimas reuniones, muchísimas horas intercambiando diferentes cuestiones, y creemos que el documento que tenemos sobre la mesa es lo suficientemente participativo y amplio para que empiece el trámite parlamentario y para que empiece a ser una realidad este nuevo Estatuto de las prácticas no laborales".

Además de este estatuto, otra cuestión que "preocupa enormemente" a UGT es la Garantía Juvenil Plus. Según ha explicado, "se ha dado un nuevo impulso desde Europa para frenar el desempleo juvenil en diferentes regiones comunitarias y vemos cómo en España, después de crear un marco de Garantía Juvenil Plus nuevo, de haber rediseñado toda la estrategia, llevamos un año de parón". "Desearíamos que el Gobierno hiciera un nuevo impulso y que empezara a desarrollar esta Garantía Juvenil Plus, desarrollando los programas operativos en todas las Comunidades Autónomas para atraer esa oportunidad de empleo o formativa a las personas desempleadas jóvenes, y sobre todo las personas desempleadas jóvenes con desempleo de larga duración", ha dicho.

En las jornadas que desarrollará el sindicato entre este miércoles y el viernes participarán 50 jóvenes de diferentes territorios y puntos del país y se abordarán temas como la concertación social, el impacto de la digitalización en las relaciones laborales, o las nuevas formas de presión y lucha sindical. Entre los participantes habrá delegados del sindicato y dirigentes sindicales, como la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas.

En ellas, se realizará un recorrido por diferentes sectores con el objetivo de analizar cómo realizar una estrategia "efectiva", porque "no se aplica igual la acción sindical en una gran empresa industrial que en el sector del comercio o en la Administración pública". También se expondrá "cómo mantener el pulso en un conflicto colectivo" a través de ejemplos como el del convenio del Metal en Cantabria.

Asimismo, se abordará el tema de la digitalización y "cómo afecta o cómo se ha introducido en las relaciones laborales", cómo "se organiza el trabajo ahora mismo con algoritmos y cómo afecta a diferentes sectores", y "cómo tenemos que actualizar" la acción sindical en este sentido para "seguir siendo efectivos en esa acción sindical diaria".