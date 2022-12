El regalo misterioso y con emoción para esta Navidad

Imagina que bajo el árbol de Navidad este año te encuentras un paquete misterioso con la siguiente dedicatoria: "Por muchos 7 de julio como el de aquel año". ¿Pensarías que a Papá Noe, el Olentzero o los Reyes Magos se les ha ido la pinza?

Seguro que te preguntas qué tienen que ver los Sanfermines con la Navidad y se te amontonan las emociones y las preguntas... ¡Calma! Dentro del paquete está la respuesta . Tan solo abre la caja y deja por un momento que los recuerdos te transporten... ¿Estás allí? Recuerda esos abrazos, esas risas compartidas, ese bocatica que te supo a gloria, los bailes, la piel de gallina...

SF by ZIA® es una marca única de joyas artesanales de San Fermín en oro y plata de 1ª Ley, registrada

El alma y el artesano de estas piezas únicas es Ernesto Zia, que explica su origen: “Un día, dibujando, quise hacer una imagen de San Fermín diferente, con un solo trazo. Me gustó y la pasé al metal. A mis hijas les encantó y probé a colocar dos piezas en el escaparate. La gente empezó a entrar y preguntar por ese San Fermín, y pasé a tener encargos”. A partir de ahí, sus hijas le animaron a registrarlo como diseño y marca.

"Me sorprende gratamente recibir pedidos desde fuera de Navarra. Hablando con algunos de estos clientes, he visto que siempre existe un vínculo de parentesco o emocional con la figura de San Fermín", cuenta el joyero. Ernesto Zia habla de dos de ellos: "Un madrileño me dijo que conoció a su mujer en las fiestas de San Fermín y para que no se olvidaran de la suerte que tuvieron los dos, le quería regalar un colgante de oro. También y nada menos que desde Granada, una chica me comentaba emocionada que nació un 7 de julio y que no se perdía desde hace años las fiestas. Al llegar la pandemia quería, de alguna manera, tener a San Fermín a su lado". Este artesano de las joyas destaca que "estas historias tan bonitas hacen muy gratificante mi trabajo diario".