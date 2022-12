UPN presenta una enmienda a la totalidad a los Presupuestos del Estado por las "cesiones al independentismo"

UPN, Alberto Catalán, ha anunciado que la formación regionalista ha presentado una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para 2023 por las "cesiones al independentismo" que a su juicio conllevan y por considerar, entre otras cuestiones, que son "cicateros" y que "no son creíbles" ni "recogen las necesidades reales" de Navarra". Además, ha registrado 18 enmiendas parciales por un importe de 230.689.852 euros. El senador de, ha anunciado que la formación regionalista ha presentado unapor lasque a su juicio conllevan y por considerar, entre otras cuestiones, que son "cicateros" y que "no son creíbles" ni "recogen las necesidades reales" de Navarra". Además, ha registrado

En una rueda de prensa, Catalán ha considerado que "estos Presupuestos, desde el punto de vista económico, no son creíbles, y más aún en estos momentos de crisis económica y energética importante". También, en referencia al acuerdo entre el Gobierno de España y EH Bildu sobre la transferencia de Tráfico, ha criticado lo que ha calificado como "cesiones innecesarias e incomprensibles que se realizan" hacia el independentismo, lo cual "supone una humillación innecesaria e injustificada a la Guardia Civil". Asimismo, ha apuntado que "estos Presupuestos no recogen las necesidades reales y de inversión que tiene" Navarra y que "son cicateros y negativos para nuestra Comunidad".

"Lo que me está doliendo de estos Presupuestos, además del tratamiento cicatero que se tiene con Navarra desde el punto de vista económico y las cesiones al independentismo, desde el punto de vista personal, humano, político y social es la humillación innecesaria que se ha hecho a la Guardia Civil. Es una ignominia más de este Gobierno hacia las víctimas del terrorismo", ha dicho Catalán, que se ha mostrado "muy preocupado por esta deriva de este tipo de comportamientos", ya que "no era necesaria esta aberración".

Catalán ha criticado, además, que las negociaciones se han realizado "única y exclusivamente con formaciones que le dieron la investidura" al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y desde la "prepotencia y la soberbia". "La humildad no es un rasgo que caracteriza a este Gobierno", ha subrayado, tras lamentar que "se ha despreciado" alcanzar acuerdos "con aquellos que no piensan como ellos". "Se han vuelto a empeñar en sacarlos adelante haciendo cesiones al independentismo con aquellos que siguen empeñados en romper la unidad del país y despreciando los símbolos y todo lo que nos representa y nos une a los españoles", ha remarcado, tras añadir que "no se puede legislar a la carta en beneficio de los socios" para "conseguir votos".

"Estos Presupuestos tampoco cubren las necesidades de nuestra comunidad", ha afirmado, tras criticar que "renovación del Convenio tras renovación del Convenio -Económico-, la aportación de Navarra se incrementa y no así las inversiones en cuestiones fundamentales para el futuro de nuestra comunidad", haciendo referencia a infraestructuras como el TAV o el Canal de Navarra. Por otro lado, Catalán ha subrayado que a UPN le "preocupa" la situación de los fondos europeos, ya que no se está haciendo una "gestión eficaz y eficiente" de los mismos.

Según ha explicado, la semana que viene se debatirán las enmiendas a la totalidad, y si se rechazan, se comenzarán a debatir las enmiendas parciales. De esta forma, Catalán ha apuntado que las cuentas pueden estar aprobadas, "si no hay ninguna novedad extraordinaria, el 21, 22 o 23 de diciembre".

ENMIENDAS PARCIALES POR VALOR DE 230.689.852 EUROS

En cuanto a las 18 enmiendas parciales, planteadas por un valor de 230.689.852 euros, Catalán ha destacado los 85 millones de euros para incrementar el presupuesto del proyecto de línea de alta velocidad Zaragoza-Pamplona-Y Vasca; 40 millones para que el Ejecutivo central financie la eliminación de la vía férrea que atraviesa la planta de VW Navarra; 12 millones de euros para la AP-15, con el objetivo de "evitar la discriminación de los habitantes de la Ribera de Navarra en el uso de la Autopista de Navarra"; 10 millones para transformar la N-121-A en una vía de alta capacidad dotada con dos carriles en cada sentido de circulación; y 10 millones de euros para la construcción del enlace de la A-15 en Navarra.

En este sentido, también ha citado los 5 millones de euros para el tramo Los Rábanos- Fuentesaúco de la A-15; 3 millones de euros para el tramo Fuentesaúco-Villar del Campo; otros 3 millones de euros para el tramo Villar del Campo-Agreda Oeste; y 5 millones para el tramo Agreda-LP Zaragoza/Navarra. Igualmente, ha mencionado los 100.000 euros destinados a la elaboración de un estudio para la eliminación de la vía férrea y la estación en el casco urbano de Tudela.

En materia de medio ambiente, UPN ha planteado 10 millones de euros para la restauración ambiental del río Arga y la construcción del corredor sostenible peatonal y ciclista junto a dicho río que conectará Pamplona norte con la avenida de Guipúzcoa; y 12 millones para la limpieza y acondicionamiento del Ebro y sus afluentes (Ega, Arga, Aragón Cidacos, Alhama y Queiles).

Para el Canal de Navarra ha propuesto 20 millones, con el objetivo de dar comienzo en 2023 a la construcción de la segunda fase. Por otro lado, ha planteado 1 millón de euros para mejorar la señalización y la adecuación del Camino de Santiago a su paso por Navarra; 6 millones de euros para la rehabilitación del antiguo acuartelamiento de Sementales, en Tudela, según el proyecto del arquitecto tudelano Rafael Moneo; 6 millones para la construcción de una pista cubierta de atletismo; y 2.589.852 de euros para CERMI. También se pide la reversión del inmueble cedido a Correos por el Ayuntamiento de Corella.

BUSCAR "LO MEJOR PARA NAVARRA" DESDE EL "RESPETO Y LA LEALTAD"

En respuesta a los medios de comunicación sobre cómo se está trabajando desde la suspensión temporal de UPN de los diputados Carlos García-Adanero y Sergio Sayas por votar 'no' a la reforma laboral en contra de las directrices del partido, Catalán ha indicado que "con normalidad". Según ha apuntado, es el propio Catalán quien trabaja en coordinación con la propia estructura del partido y "es el que presenta, con el visto bueno de los órganos y la dirección del partido, las enmiendas parciales y a la totalidad, como cualquier cosa". Al ser repreguntado si con Sayas y Adanero "se habla", Catalán ha respondido que "sí, pero lo normal". "A la hora de establecer una estrategia política es diferente, porque uno -Catalán- representa a UPN y otros -Sayas y Adanero- tienen una suspensión temporal de UPN", ha dicho.

En referencia a las declaraciones del coordinador general del PP, Elías Bendodo, que afirmó este lunes que UPN es su "interlocutor prioritario" para llegar a un acuerdo ante las citas electorales del 2023 pero que el PP va a "hablar con todos", también con Sayas y Adanero, Catalán ha respondido que "esta es una cuestión que tienen que decidir los cargos de dirección del partido y los cargos internos del partido".

"Desde mi punto de vista, se tiene que hacer buscando un objetivo: que sea lo mejor para Navarra, para esa Navarra del Amejoramiento del Fuero y de la Constitución Española, y poniendo este objetivo por encima de cualquier otro tipo de interés personal o partidista. Eso sí, siempre desde el respeto y la lealtad. Eso es fundamental en la vida en general y, de manera especial, en la política", ha apuntado.