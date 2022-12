Elsa Plano, alcaldesa: compromiso local

Las tardes y los fines de semana no se dedican solo al descanso. El trabajo termina, sí, pero el compromiso con su municipio, no. Y lo atiende con energía y una sonrisa. Elsa Plano Urdaci lleva 16 años en el Ayuntamiento de Izagaondoa, los últimos 12 como alcaldesa. Es su valle, la tierra que le vio nacer y crecer, el mundo rural por el que apostó para vivir. “Intentas hacer siempre lo mejor. El problema es que encuentras grandes limitaciones. Creo que hace 15 años era más fácil ser alcaldesa que hoy”, apunta. Y se explica. “Quienes nos gobiernan, y sus técnicos, están muy alejados de la realidad rural, y eso que están todo el día hablando de ‘desarrollo rural’. Veo además en la política una pérdida de ética y valores, una deshumanización, y es un reflejo de la realidad. Me gustaría que las cosas fueran más fáciles y se valorase lo que hacemos desde los ayuntamientos pequeños”, refiere Plano.

A sus 40 años, señala otra problemática para municipios pequeños como el suyo (186 habitantes diseminados en varios pueblos): la burocracia. “El papeleo que se nos exige es la mayor de las barreras para acceder, por ejemplo, a ayudas de la Administración. Con nuestros recursos es casi imposible. Aquí compartimos secretario e interventora con otros 5 ayuntamientos”.

Resalta cómo en las últimas décadas “se ha dotado a los ayuntamientos de más poder y margen de maniobra”, si bien los pequeños “han tenido que mancomunarse”. “Ha avanzado el concepto del Estado del bienestar, desarrollándose servicios como escuelas o ambulatorios, pero también han imperado el despilfarro económico, las macroinfraestructuras y el ego”.

Aspira a una Navarra “con niños jugando sin móviles”, donde haya un vínculo entre escuelas y familias para “formar a seres humanos ilusionados con la vida”, donde se invierta en sanidad y haya “geriatras y pediatras en cada centro de salud”, y donde se pueda acceder a “vivienda digna” y “las personas formadas no tengan que emigrar”.