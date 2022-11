La profesión de Administrador de Fincas hoy: retos y otras cuestiones de actualidad

¿En qué ha aumentado el trabajo de los Administradores de Fincas?

Aunque el artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal enumera las funciones de un Administrador, un Administrador de Fincas realiza una labor, que nada tiene que ver con la que desarrollaba hace 20 años. Hoy día tiene que estar preparado para desarrollar cuestiones jurídicas, contables, fiscales, técnicas en mantenimiento y rehabilitaciones de edificios, gestión de subvenciones, gestión de prevención de riesgos laborales, firma electrónica, protección de datos, revisión precios contratos...

Después de una pandemia y de una crisis energética, ¿cuál es la situación actual de los Administradores de Fincas?

Todos los despachos en este momento están desbordados de trabajo. La pandemia, ya olvidada para muchos, supuso un retraso y cúmulo en la celebración de Juntas, que a día de hoy seguimos arrastrando, y a esta situación se ha añadido la actual crisis energética que nos ha obligado a la celebración de Juntas Extraordinarias masivas, además de un estudio intenso del mercado y los presupuestos de las comunidades, que se han visto gravemente afectados.

Además, la actual demanda en cuanto a energías renovables que están financiadas por los fondos Europeos, Next Generation, cuya tramitación y seguimiento es complicada y farragosa cuando no imposible en muchos casos, nos está generando una sobrecarga mayor de trabajo.

¿Cómo os afecta la tramitación de ayudas Next Generation?

La gran mayoría de las instalaciones aprobadas están paradas a la espera de la resolución de la concesión de las ayudas Next Generation, expedientes que, en la mayoría de los casos, se están dilatando más de 6 meses sin respuesta y todo ello te conlleva unas continuas reclamaciones.

En publicaciones anteriores se ha podido leer como reclamabais al Gobierno regular el precio del gas en las comunidades de propietarios, ¿cómo habéis vivido el desenlace?

Desde el Colegio de Administradores , analizábamos cómo se disparaban los precios del gas, resultando inviable realizar presupuestos anuales acertados, y, además, como propietarios con caldera individual, tenían opción de acceder al mercado regulado, pagando el gas, en estos momentos 4 veces más barato. Todo ello conllevó un análisis periódico de los mercados y ofertas existentes. Finalmente, el Gobierno publicó una tarifa regulada para comunidades de propietarios hasta 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, seguimos sin entender por qué los usuarios de comunidades de propietarios con caldera central son tratados de manera distinta que los propietarios con calderas individuales. Por qué se crea una tarifa más cara (34 % mínimo más caro) y con condiciones que penalizan aún más en factores que son ajenos al control de los consumidores.

En puntos anteriores habéis comentado algo referente a la Prevención de Riesgos en las comunidades de propietarios, ¿cómo afectan esas medidas y como habéis actuado?

Tras consulta realizada al Ministerio de Trabajo y Economía Social se nos aclara que las comunidades de propietarios son centros de trabajo que continuamente reciben empresas externas en sus instalaciones y, por ello, están obligadas, de acuerdo al Real Decreto 171/2004, a realizar la coordinación de actividades empresariales con estas empresas externas. Desde el Colegio de Administradores de Fincas , hemos desarrollado una aplicación que permite gestionar la coordinación de gremios.

Con este trabajo tan intenso, ¿os resulta fácil encontrar personal para vuestros despachos?

No, de hecho, nos resulta muy complicado encontrar un perfil adecuado y que además quiera enfrentarse diariamente a las Juntas de Propietarios. Actualmente muchas de las personas que se dedican a este sector quieren dejarlo para marcharse a otros por varios factores como los honorarios que reciben, horario laboral, estrés que genera el contacto directo con el cliente y lidiar con reclamaciones diarias con compañías eléctricas, telefónicas, administración pública, gremios, seguros…

Hay que tener en cuenta que los Administradores de Fincas son personas con una amplia y constante formación, son expertos en Ley de Propiedad Horizontal, expertos en dirigir reuniones y hablar en público, tienen conocimientos de contabilidad, de edificios e instalaciones… y son expertos en gestión. Hoy en día es difícil encontrar a personas con esta capacitación y que quieran dedicarse a esta profesión de jornadas de trabajo interminables.

¿Qué medidas aplicaríais para mejorar la calidad de esta profesión?

Una de las diferencias más envidiadas con nuestro país vecino es el horario de las Juntas. En Francia desde hace años las Juntas de Propietarios solo se celebran por las mañanas.

Otro de los factores importantes son los honorarios que recibimos, no solo son los más bajos de Europa, si no que nos obliga a gestionar un volumen de comunidades elevado lo cual no nos permite dedicar el tiempo que nos gustaría a cada una de ellas y genera un estrés continuo.