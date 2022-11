La deducción a rentas de hasta 35.000€ se aprueba entre críticas de NA+

El guión previsto en torno a la deducción extraordinaria para el IRPF de 2022 que este jueves PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E llevaron al Parlamento se cumplió sin contratiempo alguno. Hubo que esperar eso sí hasta el final de la intervención de la portavoz de Economía de NA+, María Jesús Valdemoros, que intervino en el turno en contra, para conocer el sentido del voto de los parlamentarios de la coalición. Pocos minutos antes de tres de la tarde y tras una intervención dura y cargada de reproches hacia los grupos, por “oportunistas”, y hacia la propia medida, “insuficiente” y “tardía”, Valdemoros anunció la abstención de su grupo “por responsabilidad política”. Se trata de una deducción extraordinaria en el IRPF para rentas de hasta 35.000 euros que sólo se aplicará en 2022.

En defensa de la deducción, Ainhoa Unzu alardeó de la “política útil” de su formación y los grupos que le apoyan que han puesto sobre la mesa “una ley que vuelve a ayudar a los que más están sufriendo la subida de precios” para, a renglón seguido, contraponer su deducción a la opción planteada por NA+, “similar a la nuestra pero que multiplica el gasto. Esto no va de enfrentar opciones, sino de establecer medidas quirúrgicas adecuadas y dirigidas a las personas que más lo están necesitando”, le reprochó Unzu. “No es la proposición que hubiera planteado mi grupo pero era necesaria una respuesta extraordinaria”, apostilló el portavoz de Bildu Adolfo Araiz.

En contraposición a la deducción aprobada, NA+ había planteado ampliarla a rentas de hasta 45.000 euros asociando la deducción a una deflactación progresiva de la tarifa hasta rentas de 50.000 euros y de entre el 6 y el 8,5% en 2023, pero la propuesta fue rechazada horas antes del debate de la moción, en un debate previo de la enmienda a la totalidad contra el proyecto fiscal que había presentado NA+.

Los contribuyentes que se beneficien de la deducción aprobada, cerca de 300.000 según las estimaciones de la Hacienda foral, notarán el ahorro cuando en la primavera de 2023 hagan la declaración con una rebaja de la cuota a pagar que variará en función de la renta. Será de 540 euros para rendimientos netos de trabajo y de actividad profesional por debajo de 18.000 euros y a partir de esa cantidad y hasta rentas de hasta 35.000 euros se irá reduciendo (la fórmula que se aplicará será 540 euros menos el resultado de multiplicar por 0,032 el exceso que representen los rendimientos netos sobre 18.000 euros). Según detalló Unzu durante su intervención, para un trabajador con unos ingresos de 24.000 euros y 1.900 de otras rentas, la dedución en cuota será de 348 euros. En declaraciones conjuntas, un matrimonio que declare en conjunto unos ingresos de trabajo 50.000 euros, tendrá una rebaja de 120 euros.

Valdemoros: “No han ayudado lo suficiente ni a familias ni a empresas”

El Parlamento seguirá tramitando su cuarto proyecto de medidas fiscales que el Gobierno de María Chivite volverá a sacar adelante con EH Bildu y que espera aprobar el 22 de diciembre. Será así después de que el pleno rechazara ayer la enmienda a la totalidad que por cuarto año presentó Navarra Suma (NA+) y que volvieron a tumbar el resto de los grupos en una peculiar votación a mano alzada por un problema técnico en el salón de plenos. Las intervenciones de los grupos, las de los socios de Gobierno por un lado y las de NA+ por el otro, volvieron a dejar dos modelos fiscales contrapuestos con recetas dispares, un tono algo más elevado que de costumbre para ir preparando la precampaña y el mismo debate en términos antogónicos de siempre que se habla de fiscalidad.

La consejera de Economía, la socialista Elma Saiz defendió que se trata de un proyecto “largamente dialogado entre quienes han querido participar en su confección y necesario para garantizar la estabilidad económica y aliviar la situación de las personas menos favorecidas”. La portavoz de NA+, María Jesús Valdemoros, llegó a admitir que algunas de las medidas planteadas van en línea con las que había traído su formación, pero advirtió que “aisladas y diluidas en un marco general no obtendrán los resultados esperados. No han ayudado a las familias ni a las empresas de manera suficiente pero tienen obsesión por recaudar más y ahí ponen su objetivo. Lo fácil es recaudar, lo difícil gestionar y de eso no están para presumir”, reprochó la parlamentaria.