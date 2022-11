Gimeno dice que los autos sobre la educación diferenciada "no afectan a las actuaciones del Gobierno ni las cuestionan"

En declaraciones a los medios de comunicación, Gimeno ha manifestado el "máximo respeto" a las decisiones judiciales, en este caso a la del TSJN, y ha mostrado su "cautela" porque "los autos han entrado esta misma mañana y los servicios jurídicos del departamento los están analizando convenientemente".

Gimeno ha manifestado que "en todo caso lo que se desprende de una primera lectura es que el TSJN plantea una cuestión de inconstitucionalidad contra la resolución 35 de 2021, donde había una declaración de cumplimiento normativo donde los centros debían asumir las obligaciones, los requisitos que establecía la ley, debían reflejarlo expresamente; eso es lo que se recurre".

Carlos Gimeno ha señalado que "esta circunstancia no paraliza nada, no cuestiona ninguna actuación del Gobierno de Navarra, no tiene efecto alguno en lo que se está aplicando en el sistema educativo en el momento actual". "Lo único que se produce es que el TSJN suspende su procedimiento y plantea unas dudas al Tribunal Constitucional, que tendrá que resolver esas dudas para que pueda seguir con el procedimiento", ha agregado.

El consejero ha expuesto que, mientras se resuelven esas dudas, "se paraliza el procedimiento que seguía el TSJN" y "no tiene ningún efecto en las actuaciones establecidas del Gobierno de Navarra, no cuestiona ninguna de las actuaciones que el departamento de Educación ha iniciado y no tiene ningún efecto en el sistema educativo actual", ha insistido.

Según ha continuado, "la LOMLOE sigue en vigor y el Gobierno de Navarra tiene que someterse a la ley y al Derecho y el Gobierno de Navarra lo que hace es cumplir una ley orgánica". "No hay cambio alguno, no hay efecto alguno y no se cuestiona ninguna de las circunstancias que el Gobierno de Navarra ha iniciado", ha reiterado.

Gimeno ha insistido en que "lo que hace el TSJN es suspender el propio procedimiento; lo que hace es presentar una cuestión de inconstitucionalidad al TC y hasta que el Constitucional no resuelva sus dudas todo sigue igual, en los mismas condiciones".

Sobre si esta decisión podría afectar a la renovación de los conciertos en Bachillerato en los centros afectados, el consejero ha afirmado que "la LOMLOE está en pleno vigor, no paraliza la aplicación de la ley y el cumplimiento de la ley por parte del Gobierno de Navarra".

En el caso de esta etapa educativa, ha explicado Gimeno que los centros establecieron sus alegaciones a las posibles causas de extinción, los servicios jurídicos las están analizando y en los próximos días se les trasladará una resolución con la decisión del departamento de Educación, "a la cual también podrán hacer alegaciones". "El procedimiento administrativo por tanto está en curso y estamos trabajando con la máxima normalidad", ha dicho, para incidir en que esta cuestión "no afecta al trabajo que está realizando el departamento de Educación".

Ha señalado que este curso los centros Irabia-Izaga y Miravalles-El Redín "hicieron la declaración de cumplimiento normativo" respecto a la etapa de Bachillerato, "y el servicio de Inspección vio que no estaban cumpliendo y que podrían darse causas de extinción", por lo que se inició un procedimiento administrativo para esclarecer las causas.